Royal Enfield: avvistate Bullet 650 e Meteor 650. Le foto spia

Solo pochi giorni fa vi ho presentato la nuova Classic 350 nella prova video e, pochi giorni prima, le foto spia della Shotgun 650. Oggi torno a parlarvi di Royal Enfield per mostrarvi le immagini – fonte MCN – delle nuove Bullet 650 e Meteor 650 durante i test su strada.

NUOVE 650 Il lancio delle 350 in Italia è stato accolto con favore, ma ora è tempo di allargare la gamma 650. Dopo la Interceptor 650 – qui la nostra prova video – e la Continental GT 650 – ve l'abbiamo mostrata a EICMA in versione Anniversario – la gamma delle seiemmezzo sembra destinata a espandersi. D'altra parte il video Royal Enfield aveva già mostrato, seppur di sfuggita, la sagoma della nuova Meteor 650...

BULLET E METEOR 650 Su quella che dovrebbe essere la Bullet 650 troviamo il solito stile classico: cerchi a raggi, serbatoio a goccia, forcella a steli tradizionali, mentre il motore ha tutta l'aria di essere il ''solito'' bicilindrico che già abbiamo visto sul resto della gamma, con 649 cc e 47 CV, dunque idoneo alla guida con patente A2. Su questa moto vediamo anche valigia in alluminio e bauletto, a confermare l'attitudine da macina km della nuova due ruote. Sulla Meteor 650 – un po' come già visto sulla versione 350 se paragonata alla Classic – troviamo soluzioni più moderne (foto di apertura): la forcella è a steli rovesciati, i cerchi sono in lega e non mancano vistose protezioni paramotore, nonché il set completo di valigie e un ampio cupolino. Quando vedremo ufficialmente le nuove 650? Beh, a giudicare dallo stato dei lavori presto, magari già come modelli 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/02/2022