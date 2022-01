Royal Enfield: la bobber Shotgun 650 è in strada. Le foto spia

Dopo aver visto a EICMA 2021 il concept SG650 – ma pare sia in lavorazione anche la Himalyan 450 – oggi i nostri occhi cadono sulle foto spia che ritraggono quella che dovrebbe essere la Shotgun 650, vale a dire la prossima bobber Royal Enfield. Nonostante una profonda camuffatura è possibile risalire alle caratteristiche peculiari della nuova moto...

A COLPO D'OCCHIO A quanto pare la Meteor 650 apparsa in un video non sarà l'unica novità a prendere in dote il motore bicilindrico da 648 cc per 47 CV e 52 Nm di Interceptor e Continental GT. La Shotgun 650 delle foto spia mostra il tipico serbatoio a goccia e probabilmente la camuffatura nasconde un doppio scarico, mentre il manubrio è più basso rispetto a quello della Meteor 350, con la posizione di guida a metà tra una cruiser e una naked. Davanti quella che sembra una forcella a steli tradizionali – ma sotto la camuffatura potrebbero trovarsi steli rovesciati – sovrasta un cerchio in lega con un disco freno e una pinza che ha tutta l'aria di essere una ByBre. Il posteriore è stato profondamente alterato per celarne l'aspetto ma è probabile che a sostenere la Shotgun 650 ci sia una coppia di ammortizzatori.

Royal Enfield Shotgun 650: le foto spia

QUEL CHE NON SI VEDE C'è da aspettarsi che la dotazione di questa Shotgun 650 preveda fari a LED, presa USB per la ricarica dello smartphone e il sistema di navigazione turn by turn che già abbiamo apprezzato sulle più recenti Royal Enfield. Tutte le altre caratteristiche restano da svelare, compresa la data di uscita: stando così le cose, però, la futura Shotgun potrebbe essere un modello 2023. A quando il debutto?

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2022