Royal Enfield: Meteor 650 sei tu? Il video la incastra

Anche se a EICMA 2021 abbiamo visto la nuova Classic 350 o il concept SG650, le novità della casa indiana non sembrano essere finite qui. Nel video che vede protagonista la spedizione verso il Polo Sud delle Himalayan – qui trovate la nostra prova – appare infatti una Meteor e non si tratta della 350...

METEOR 650 Presumibilmente quella che appare nel filmato è la nuova Meteor 650, sorella maggiore della piccola Meteor 350 che abbiamo provato questa estate. La silhouette è quella, con il faro tondo, il serbatoio a goccia e la sella su due livelli, ma le dimensioni sono più generose e, sul lato sinistro della moto, spunta uno scarico che ci suggerisce la presenza del bicilindrico parallelo, in luogo del monocilindrico. Trattasi del motore da 648 cc per 47 CV a 7.250 giri/min e 52 Nm a 5.250 giri/min montato su Interceptor 650 – qui la prova video – e Continental GT. Rispetto alla sorella minore, sulla Meteor 650 fa la sua comparsa una forcella a steli rovesciati, mentre rimane singolo il disco anteriore.

IL VIDEO Il filmato, come anticipavo all'inizio di questo articolo, ha come protagonista la spedizione di due Himalayan verso il Polo Sud – lo trovate qui sopra, su YouTube ci sono anche gli altri – ma, consapevolmente o no, ha mostrato la futura novità custom. Sulla moto non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma il suo arrivo sembra possibile nel corso del 2022. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/12/2021