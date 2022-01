Royal Enfield, in cantiere c'è la Himalayan 450

Tra le moto più conosciute e apprezzate per un ottimo rapporto qualità/prezzo c'è sicuramente la Royal Enfield Himalayan. Una moto che verrà presto affiancata da una versione con motore dalla cubatura maggiorata: vi abbiamo parlato della Scram 411 che, però, dovrebbe mantenere il monociclindrico da 411 cc che equipaggia attualmente la Himalayan.

I DETTAGLI L'aumento di cilindrata non è solo dettata da una questione di norme antinquinamento, ma per entrare in concorrenza con moto più potenti e che, in vari parti del mondo, la stanno facendo da padrona. Una Himalayan 450 andrebbe a scontrarsi con KTM 390 Adventure e Honda CB500X. In Italia, poi, potrebbe infastidire i numeri della Benelli TRK 502, attualmente la moto più venduta in Italia. Oggi la Himalayan non le ''infastidisce'' con i suoi 187 kg spostati da 24 CV, ma la nuova 450 promette circa 40 CV, che renderebbero più interessante il confronto con le varie Honda, KTM e Benelli. Altre novità della ''quattroecinquanta'' riguarderebbero il cerchio anteriore da 21'', una sella piatta e sospensioni dall'escursione maggiorata per esaltare maggiormente la sua indole fuoristradistica.

QUANDO ARRIVA? Secondo le stime, la Himalayan 450 dovrebbe arrivare verso il 2023. Ma prima di vederla su strada, è più probabile che metteremo mano su una Royal Enfield Himalayan 650, che monterà lo stesso motore di Interceptor e Continental GT.

Pubblicato da Giorgio Sala, 10/01/2022