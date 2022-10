Royal Enfield: la nuova café racer GT-R 650 su strada (foto spia)

Royal Enfield sta sfornando una novità dopo l'altra: l'ultima a essere stata avvistata è una roadster moderna con motore bicilindrico da 650, la Constellation. Oggi invece si torna a parlare di una vecchia conoscenza, la GT-R 650, versione corsaiola della Continental, che è stata avvistata su strada.

CAFÉ RACER Della GT-R 650 vi avevamo raccontato lo scorso anno. Si tratta della versione da pista – corre un campionato dedicato in Asia – della Continental GT 650. Cupolino, semimanubri, pedane arretrate, sospensioni regolabili, scarico aperto... così la bicilindrica indiana cresce di 5 CV e perde peso arrivando a 188 kg, pronta per volare in circuito. Quella avvistata di recente nelle foto spia, però, è la versione stradale...

Royal Enfield: la café racer GT-R 650 dalla pista alla strada?

IN ARRIVO? Tecnicamente parlando – per quel poco che si vede dalla foto – sembrano improbabili grandi novità: la Continental GT-R 650 stradale sarebbe la café racer che manca in gamma. La GT-R 650, quindi, passerà dalla pista alla strada? Ma soprattutto, arriverà in Europa in versione definitiva? Certo è che la gamma 650 Royal Enfield va ingrandendosi, con la Constellation di cui parlavamo più in alto, ma anche con la Super Meteor 650. Magari a EICMA calerà qualche velo...

Fonte: Motociclismo

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2022