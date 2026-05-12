Royal Enfield debutta nel mondiale Flat Track con la nuova Sherpa FT Mk2

Royal Enfield ha portato al debutto qualcosa di davvero diverso dal solito. Di cosa stiamo parlando? Ma della Sherpa FT Mk2 che ha fatto il suo debutto nel campionato mondiale di Flat Track. La moto è stata presentata in anteprima sabato 9 maggio in occasione della gara di apertura della stagione 2026 a Roden, nei Paesi Bassi. Il compito di portare in gara la nuova Sherpa FT Mk2 è stato affidato al pilota Gary Birtwistle che non è riuscito ad accedere alla finale della prima gara a causa di alcuni problemi, nonostante alcune prestazioni interessanti. Il calendario 2026 è comunque lungo e quindi ci saranno diverse occasione per ottenere successi con la Sherpa FT Mk2.

Royal Enfield Sherpa FT Mk2, nata per il Flat Track

La base di partenza è quell della piattaforma Sherpa, utilizzata anche sulla Royal Enfield Guerrilla 450. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico di 452 cc che nel modello di serie eroga 40 CV. Nella Sherpa FT Mk2 possiamo immaginarci una manciata di cavalli in più grazie a una serie di ottimizzazioni. Rispetto alla Guerrilla 450 che pesa circa 185 kg, il modello per il campionato mondiale di Flat Track è stato alleggerito. Ovviamente, trattandosi di un modello da competizione, non sono presenti elementi come i fari e gli specchietti retrovisori.

La moto adotta un telaio tubolare su misura, progettato per massimizzare stabilità e controllo in derapata. La Sherpa FT Mk2 è stata sviluppata specificamente per le gare su ovali sterrati e si concentra principalmente su leggerezza, trazione e fluidità nell'erogazione della potenza. Il progetto segna anche una nuova direzione sportiva per Royal Enfield. L'ingresso nel Campionato del Mondo FIM dimostra che il marchio sta compiendo un passo molto più serio nelle competizioni internazionali.

Dopo la prima tappa nei Paesi Bassi, il campionato si sposterà in Italia alla fine di questo mese, per poi fare tappa in Germania, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Regno Unito e Argentina.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/05/2026