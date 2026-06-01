Royal Enfield Shotgun 650 si reinventa: nasce la spettacolare Reload 650

Le custom piacciono e guardate cosa ha realizzato Roland Sands Design. L'azienda ha preso la Royal Enfield Shotgun 650, trasformando la cruiser in una moto che assomiglia molto di più a una street racer degli anni '80, con un look quasi total black, cerchi dorati e una posizione di guida più aggressiva.

Reload 650

Non è una semplice custom

Questo progetto è il frutto di una collaborazione tra Roland Sands Design e il team di ingegneri di Royal Enfield per realizzare una moto non solo dotata di un'estetica particolare ma pure caratteizzata da componenti che potessero funzionare su strada senza problemi. Anziché considerare la Royal Enfield 650 come una tela bianca per una personalizzazione unica, l'obiettivo era quello di analizzare a fondo la piattaforma ed esplorare le sue potenzialità. Ciò ha significato collaborare direttamente con il reparto ingegneristico di Royal Enfield per sviluppare componenti che riprendessero il linguaggio visivo dell'azienda, pur soddisfacendo le esigenze concrete di produzione, montaggio, sicurezza e guidabilità.

Il risultato è la Reload 650. La moto è più alta, più slanciata e con una posizione di guida più sportiva, caratterizzata da un assetto che si ispira più alle sportive retrò più che alle cruiser moderne. Roland Sands ha affermato che il progetto è partito dalla sezione posteriore, con l'idea di dare alla moto un ''look retrò da superbike anni '80'' pur mantenendola comoda e utilizzabile su strada. Il cambiamento estetico più evidente riguarda le proporzioni della moto. La postura lunga e bassa della Shotgun standard è stata sostituita da un assetto molto più compatto e sportivo, grazie anche a una sella rivista, un manubrio più dritto e nuove sospensioni.

Reload 650

Troviamo infatti forcelle e ammortizzatori posteriori Öhlins, oltre al nuovo scarico S&S che accentua il carattere più aggressivo della moto. Roland Sands Design ha inoltre sviluppato un kit personalizzato per modificare la posizione di guida e offrire una sensazione di maggiore controllo dal manubrio.

Gran parte della moto è nera, permettendo ai dettagli più piccoli di risaltare. L'eccezione più evidente riguarda i cerchi dorati a cinque razze, ispirati ai classici cerchi da corsa Morris degli anni '70 e '80. La moto è dotata anche di una serie di parti più piccole riprogettate appositamente, tra cui una leva del cambio personalizzata, pedane e una copertura del supporto del parafango in alluminio lavorato che funge anche da rinforzo strutturale. La moto ha fatto il suo debutto pubblico al The One Moto Show di Portland, e Royal Enfield prevede di presentarla ad altri eventi nel corso dell'anno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026