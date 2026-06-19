Royal Enfield Summer High Ride 2026: il 21 giugno la community festeggia l'estate

Domenica21giugno torna il Summer High Ride, l'appuntamento che ogni anno segna l'inizio della bella stagione per gli appassionati RoyalEnfield. L'evento, organizzato dalla rete dei concessionari su tutto il territorio nazionale, propone una serie di ride pensati per unire la voglia di viaggiare con il piacere della scoperta del territorio.
Cosa aspettarsi dal Summer High Ride 2026
Come da tradizione, ogni concessionario Royal Enfield organizzerà il proprio itinerario, con partenze e percorsi che variano da regione a regione. L'obiettivo dichiarato dal brand è quello di rafforzare il legame tra i motociclisti e il territorio che attraversano, trasformando una semplice uscita in moto in un'occasione di incontro e aggregazione per tutta la community.
Chi vuole partecipare può consultare gli itinerari e i dettagli specifici del proprio territorio attraverso la sezione FindMyNextActivity sul sito ufficiale Royal Enfield, dove vengono pubblicati tempi, punti di ritrovo e percorsi organizzati dai vari dealer.
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.