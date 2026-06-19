Royal Enfield Summer High Ride 2026: il 21 giugno la community festeggia l'estate

Domenica21giugno torna il Summer High Ride, l'appuntamento che ogni anno segna l'inizio della bella stagione per gli appassionati RoyalEnfield. L'evento, organizzato dalla rete dei concessionari su tutto il territorio nazionale, propone una serie di ride pensati per unire la voglia di viaggiare con il piacere della scoperta del territorio.

Cosa aspettarsi dal Summer High Ride 2026

Come da tradizione, ogni concessionario Royal Enfield organizzerà il proprio itinerario, con partenze e percorsi che variano da regione a regione. L'obiettivo dichiarato dal brand è quello di rafforzare il legame tra i motociclisti e il territorio che attraversano, trasformando una semplice uscita in moto in un'occasione di incontro e aggregazione per tutta la community.

Chi vuole partecipare può consultare gli itinerari e i dettagli specifici del proprio territorio attraverso la sezione FindMyNextActivity sul sito ufficiale Royal Enfield, dove vengono pubblicati tempi, punti di ritrovo e percorsi organizzati dai vari dealer.

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