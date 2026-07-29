Royal Enfield: più moto elettriche, ma i motori a benzina rimangono centrali

Royal Enfield intende focalizzare la sua attenzione sullo sviluppo di un'ampia gamma di moto elettriche sebbene, ovviamente, i modelli con motore a benzina continueranno a rimanere centrali per le sue attività. I piani dell'azienda sulle moto elettriche sono contenuti all'interno della relazione annuale della società madre di Royal Enfield, Eicher Motors.

In tema di moto elettriche non possiamo non ricordare che Royal Enfield ha recentemente avviato le consegne della nuova Flying Flea C6 a Bangalore, in India, e si prevede che la distribuzione proseguirà gradualmente in tutto il Paese. Moto che poi arriverà anche in Europa e in altri Paesi. In Italia ha già fatto la sua prima apparizione pubblica a Roma e già sappiamo che dispone di un motore da 15,4 kW alimentato da una batteria con una capacità di 3,91 kWh per un'autonomia di 154 km.

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Ci sarà una versione scrambler (S6) della Flying Flea che ancora non è disponibile. Ci si aspetta comunque maggiori novità su questo modello a breve.

Una gamma più ampia di moto elettriche in arrivo

Royal Enfield sta comunque pianificando altri modelli per il futuro, anche se non è ancora stato confermato quali saranno. Nonostante l'impegno per ampliare la gamma di veicoli elettrici, come accennato all'inizio Royal Enfield continua a dare priorità alle moto tradizionali con motore a combustione interna. Ecco cosa ha raccontato Siddhartha Lal, presidente esecutivo di Eicher Motors:

La Flying Flea C6 è già in vendita a Bangalore, e nel corso dell'anno prevediamo di espanderci in altre parti dell'India e poi in Europa. Seguirà la Flying Flea S6, in stile scrambler, che andrà ad arricchire la nostra gamma di motociclette elettriche. Stiamo costruendo questo futuro elettrico con un impegno concreto. Allo stesso tempo, le motociclette a benzina rimarranno centrali per Royal Enfield: continueremo a tenere alto il vessillo della benzina il più a lungo possibile, investendo appieno in nuovi modelli, piattaforme e tecnologie. La nostra responsabilità è quella di prepararci alla transizione futura, continuando al contempo a produrre le motociclette che i motociclisti amano e scelgono oggi.

Insomma, maggiore attenzione all'elettrico che sarà sempre più importante. Non rimane che attendere novità per capire cosa arriverà in futuro.

Fonte: Visordown

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