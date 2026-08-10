Royal Enfield Interceptor 650, la trasformazione di WalzWerk

La Royal Enfield Café Racer by WalzWerk nasce dalla Interceptor 650 e introduce numerose modifiche a ciclistica, estetica e componentistica

In oltre trent'anni, Marcus Walz ha realizzato molteplici custom che in alcuni casi hanno raggiunto pure prezzi elevatissimi. Dopo aver focalizzato per molti anni il suo lavoro sulla preparazione di modelli basati sulle BMW, adesso WalzWerk ha deciso di concentrarsi anche sulle Royal Enfield. Debutta quindi la nuova ed esclusiva Royal Enfield Café Racer by WalzWerk, basata sulla Interceptor 650. Non si tratta di una one-off perché questa custom sarà realizzata in piccola serie chiamata ''First Edition''. Le consegne inizieranno nel 2027 e quindi ci vorrà un po' di tempo per vederla su strada.

Royal Enfield 650 di WalzWerk

Una Café Racer molto speciale

Il preparatore tedesco è intervenuto a 360 gradi per trasformare radicalmente la Interceptor 650. Innanzitutto, via i cerchi da 18 pollici in favore di ruote in alluminio da 17 pollici. Rivista pure la trasmissione finale che adesso adotta una catena DID 520 rinforzata con corona in alluminio. Rivista anche la ciclistica. Nella Royal Enfield Café Racer by WalzWerk la forcella anteriore è stata abbassata di 50 mm e può inoltre contare su di un kit YSS con molle progressive regolabili nel precarico. Dietro, invece, ammortizzatori sempre YSS regolabili.

Royal Enfield 650 di WalzWerk

Altre modifiche della ciclistica apportate dal preparatore tedesco, il forcellone che è stato allungato di 30 mm. Il telaietto posteriore è stato inoltre disegnato per seguire fedelmente la linea del telaio originale. Il serbatoio, invece, è quello della Interceptor 650 ma è stato verniciato di nero e decorato con alcuni dettagli rifiniti a mano.

Il look della moto è stato poi rivisto attraverso una serie di dettagli come semimanubri sportivi, strumentazione digitale Moto Gadget, leve regolabili, componenti ricavati dal pieno di Wunderkind Custom e tanti altri elementi specifici per questo modello.

Royal Enfield 650 di WalzWerk

WalzWerk ha pure realizzato l'impianto di scarico con silenziatori omologati Euro 5+. Tutti questi interventi hanno permesso di ridurre il peso della moto. Si passa dai 215 kg del modello originale ai 190 kg della custom. La ''trasformazione'' della Interceptor 650 nella Royal Enfield Café Racer by WalzWerk non ha pregiudicato la possibilità di poter utilizzare le moto su strade aperte al traffico. Infatti, la moto mantiene l'omologazione stradale e addirittura la garanzia ufficiale Royal Enfield.

Prezzo

Quanto costa la Royal Enfield Café Racer by WalzWerk? Si parte da 14.900 euro.

Fonte: Pipeburn

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