Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition: cos’ha di speciale la nuova versione presentata in India

Royal Enfield presenta in India la Classic 350 Gorkha Edition: livrea militare, dettagli esclusivi e motore J-Series. E costa...

Se pensi alle moto dal fascino d'altri tempi con un'anima inscindibile dalla storia militare, il primo nome che ti viene in mente è quasi certamente Royal Enfield. La casa indiana ha radici profonde nelle forniture all'esercito e, ogni volta che decide di celebrare questo patrimonio, lo fa con uno stile inconfondibile. In India è stata svelata la nuova Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition, una versione speciale ideata per rendere omaggio al leggendario Reggimento Gorkha dell'esercito indiano, un'unità famosa in tutto il mondo per disciplina, coraggio e spirito di sacrificio.

Ma al di là della retorica e del valore simbolico, ti starai chiedendo: cos’ha di speciale questa versione e cosa cambia davvero rispetto alla Classic 350 che già conosciamo?

Estetica militare e l'inconfondibile simbolo del Khukri

Dal punto di vista visivo, l'impatto della Gorkha Edition è immediato. La carrozzeria sfoggia la nuova tinta opaca Gorkha Green, una sfumatura verde militare sviluppata in esclusiva per questo modello che non troverai nel catalogo delle versioni standard. A fare da contrasto a questa verniciatura sommessa e opaca ci pensano i dettagli cromati, mantenuti volutamente sulle coperture del motore, sul lungo terminale di scarico e sui cerchi a raggi.

A caratterizzare in modo inequivocabile il serbatoio a goccia e i fianchetti laterali ci sono le grafiche dedicate con la scritta ''Gorkha Edition'' e lo stemma con i due Khukri incrociati, i tradizionali e famosissimi pugnali curvi in dotazione ai soldati Gorkha. Un tocco grafico pulito ma di grande presenza scenica, pensato per chi cerca un'estetica dal sapore autentico senza dover ricorrere alle elaborazioni dei preparatori aftermarket.

Meccanica collaudata: il fidato propulsore J-Series

Se dal punto di vista dell'immagine la moto sembra pronta per una parata militare, sotto il serbatoio la sostanza non cambia. Non aspettarti modifiche al telaio o sospensioni rialzate da enduro: la Classic 350 Gorkha Edition rimane fedele alla ricetta originaria. Cuore pulsante della moto è il noto propulsore monocilindrico J-Series da 349 cc raffreddato ad aria e olio, capace di erogare 20,2 CV di potenza e 27 Nm di coppia, abbinato a un cambio a 5 rapporti.

Anche la ciclistica resta quella standard: ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 18, freno a disco anteriore da 300 mm e posteriore da 270 mm con sistema ABS a doppio canale. Non mancano però i più recenti aggiornamenti introdotti da Royal Enfield sulla gamma Classic, come la frizione assistita e antisaltellamento (Assist & Slipper) – che rende l'azionamento della leva più morbido e gestisce meglio le scalate brusche – e la pratica presa di ricarica rapida USB Type-C posizionata sul manubrio.

Una linea di abbigliamento dedicata e prezzo in India

A coronamento di questo lancio, Royal Enfield ha presentato anche la Gorkha Collection, una ricca linea di abbigliamento e accessori di equipaggiamento coordinati. La collezione comprende due modelli di caschi con doppia omologazione di sicurezza, stivali ad altezza caviglia in pelle invecchiata, giacche e capi d'abbigliamento caratterizzati dalle tinte regimentali come verde oliva, nero opaco, bronzo e cremisi.

In India, la nuova Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition viene proposta a un prezzo di 210.684 rupie (pari a circa 1.890 euro al cambio attuale), posizionandosi nel cuore del listino della gamma Classic 350. Un'operazione di stile ben riuscita che dimostra ancora una volta l'abilità del marchio nel valorizzare la propria storia e creare modelli da collezione senza snaturare l'accessibilità tecnica ed economica delle sue moto.

VEDI ANCHE

Tags