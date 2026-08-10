Royal Enfield Himalayan 750, la nuova adventure è quasi pronta

La nuova Royal Enfield Himalayan 750 sta arrivando. Un nuovo prototipo è stato pizzicato sulle strade del Regno Unito intento ad effettuare una serie di test su strada. Immagini che mostrano come la moto sia oramai pronta.

Una nuova adventure 750

Le immagini sono state scattate nelle vicinanze del centro tecnologico dell'azienda nel Leicestershire. Si tratta di una moto attesa da tempo e che avevamo visto come prototipo a EICMA 2025. Inoltre, in passato è già stata protagonista di una serie di foto spia. Il debutto del modello definitivo è atteso a novembre in occasione di EICMA 2026 come ha anticipato il CEO di Royal Enfield B. Govindarajan che ha poi confermato che la nuova adventure disporrà di un bicilindrico di 750 cc. In passato si speculava che la moto avrebbe avuto un bicilindrico di 650 cc. Invece, non sarà così per quanto la nuova unità pare comunque derivare da quella di più piccola cilindrata.

Royal Enfield Himalayan 750

La moto protagonista degli ultimi scatti spia sembra fare un ulteriore passo avanti rispetto ai prototipi visti in precedenza e sembra essere in una configurazione che appare pronta per la produzione, con pneumatici e cerchi orientati all'uso stradale. Chi si tratta di una Royal Enfield lo si capisce grazie alla presenza del logo Royal Enfield sul carter motore destro, tradizionalmente ovale, e all'interno del faro circolare a LED. Lo stile riprende elementi dalla famiglia Himalayan 450, con un look complessivo che mostra una vaga somiglianza con la Husqvarna Norden 901.

Sarà interessante scoprire le caratteristiche tecniche del nuovo motore. Possiamo immaginare che sarà comunque proposto pure in una versione depotenziata per consentire di guidare la moto anche con patente A2. Motorizzazione che ovviamente rispetterà le normative Euro 5+.

Royal Enfield Himalayan 750

La moto sembra inoltre che utilizzi un acceleratore ride-by-wire e dovebbe disporre anche del cruise control. Dalle immagini si nota inoltre un schermo TFT circolare che sembra essere ripreso da modelli precedenti, come l'Himalayan 450, e probabilmente includerà la connettività mobile per la navigazione turn-by-turn. La nuova Royal Enfield Himalayan 750 adotta poi una ruota da 19 pollici davanti e da 17 pollici dietro. A sottolineare ancora una volta la vocazione stradale della moto, l'avantreno che è dotato di doppi dischi freno.

Royal Enfield Himalayan 750

Le pinze dei freni provengono da Bybre, azienda nata da una costola di Brembo. Parlando della ciclistica, all'anteriore troviamo una forcella a steli rovesciati Showa, che sembra offrire una buona escursione e un certo grado di regolazione. Dietro c'è invece un mono regolabile nel precarico. Quello che sembra essere un parabrezza fisso e un serbatoio del carburante di grandi dimensioni suggeriscono che sia più orientata al viaggio che al fuoristrada. Non rimane che attendere la presentazione sempre più vicina.

Fonte: Motorcycle News

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