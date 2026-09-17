Svelata Flying Flea C6, la prima Royal Enfield elettrica

Dopo mesi di indiscrezioni, foto spia e dettagli svelati a tappe, la prima moto elettrica sviluppata da Royal Enfield con il marchio Flying Flea muove i suoi primi passi sui mercati internazionali.

Si chiama Flying Flea C6 e segna l'ingresso ufficiale del marchio nell'ambito della mobilità urbana a zero emissioni. Dopo le prime consegne avviate a luglio in India, il piano di distribuzione tocca ora diverse città europee, tra cui Roma, Parigi, Londra, Barcellona e Berlino.

Un richiamo alla storia tra passato e tecnica

Il nome richiama direttamente la storica Flying Flea, la motocicletta leggera impiegata durante la Seconda Guerra Mondiale che veniva paracadutata dagli aerei per supportare le truppe. La nuova C6 riprende quell'idea di essenzialità e la rilegge in chiave moderna, partendo dal telaio con struttura a esoscheletro.

L'elemento più caratteristico del reparto ciclistico è la sospensione anteriore: adotta una forcella Girder in alluminio forgiato, uno schema tecnico a parallelogramma non convenzionale per la produzione di serie attuale. Nella pianificazione del brand, la C6 rappresenterà il primo tassello di una famiglia che vedrà in seguito l'arrivo della versione scrambler S6.

Royal Enfield Flying Flea C6

Batteria, prestazioni e tempi di ricarica

Sul fronte della propulsione, la Flying Flea C6 dispone di un motore da circa 21 CV a 3.500 giri/mini e una coppia di circa 60 Nm, sufficienti per spingere la moto fino a una velocità massima di 115 km/h.

Il pacco batterie agli ioni di litio ha una capacità di 3,91 kWh ed è racchiuso in un involucro in lega di magnesio, dotato di un sistema di ventilazione per il raffreddamento ad aria. L'autonomia WMTC dichiarata è di 104 km, a cui contribuisce il sistema di frenata rigenerativa in fase di decelerazione.

Per il rifornimento puoi utilizzare una normale presa da 16 A oppure la modalità di ricarica più veloce prevista dal sistema onboard, che consente il passaggio dal 20 all'80% in poco più di un'ora, traducendosi in circa un chilometro di autonomia guadagnato per ogni minuto di carica.

Elettronica di bordo e prezzi

L'equipaggiamento tecnologico si basa sul sistema operativo Fleaware OS, in grado di adattarsi alle abitudini di chi guida e aggiornabile over-the-air. Sul manubrio è presente un selettore rotativo per impostare le modalità di guida, mentre la strumentazione TFT permette di visualizzare le informazioni di marcia e selezionare le modalità di ricarica Rapid, Standard e Trickle. La sicurezza attiva include di serie il controllo di trazione e l'ABS con funzione cornering.

Per quanto riguarda i costi, il prezzo della Flying Flea C6 per il mercato europeo è fissato a 5.990 euro. Tre le varianti cromatiche disponibili: Flea Green, Storm Black e Parachute White.

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