Royal Enfield 350 HNTR e Meteor: ecco come cambiano le monocilindriche indiane

Novità per le Royal Enfield HNTR 350 e Meteor 350: frizione antisaltellamento, faro a LED, Tripper di serie. I prezzi

Royal Enfield ha aggiornato la sua apprezzata piattaforma da 350 cc portando in dote modifiche mirate a migliorare l'esperienza d'uso quotidiana, senza alterare la ricetta originale fatta di semplicità e costi contenuti. Se stai valutando una monocilindrica accessibile per la patente A2, ecco tutte le novità già disponibili per il Model Year 2026.

Più dotazione e tanta concretezza per la gamma 350

Nessuna rivoluzione estetica o stravolgimento concettuale, ma una serie di affinamenti tecnici pensati per la guida di tutti i giorni. I due modelli chiave della gamma, la roadster HNTR 350 e la cruiser Meteor 350, alzano l'asticella della dotazione di serie.

La novità principale sotto il profilo dinamico è l'introduzione della frizione assistita con sistema antisaltellamento. All'atto pratico significa un comando alla leva decisamente più morbido da azionare nel traffico urbano e un retrotreno molto più stabile nelle scalate più decise.

HNTR 350: sospensioni riviste, sella nuova e Tripper di serie

La Royal Enfield HNTR 350 conferma il suo carattere urbano e agile, ideale per svicolare tra le auto o per divertirsi nel misto stretto. Per il MY 2026 l'aggiornamento non riguarda solo la sicurezza, ma anche l'ergonomia:

Faro anteriore a LED : fascio luminoso più profondo e brillante per la guida notturna.

Navigatore Tripper Pod di serie : lo strumento circolare dedicato fornisce indicazioni turn-by-turn collegate allo smartphone.

Presa USB-C : ricarica rapida al manubrio per i tuoi dispositivi.

Ciclistica ed ergonomia: arrivano sospensioni ricalibrate per assorbire meglio le imperfezioni dell'asfalto e una sella con imbottitura rivista per un maggiore comfort sulla media distanza.

Royal Enfield Meteor 350

Meteor 350: tecnologia da cruiser e la Special Edition Sundowner Orange

Se preferisci una posizione di guida più distesa e rilassata, la Meteor 350 rimane la scelta naturale. All'interno della gamma, articolata negli allestimenti Fireball, Stellar e Supernova, la cruiser indiana riceve il faro a LED, la presa USB-C e il sistema Tripper di serie.

Un capitolo a parte merita la Meteor 350 Sundowner Orange, una Special Edition 2026 in tiratura limitata pensata per chi cerca un look retrò senza rinunciare alla praticità: è infatti equipaggiata con cerchi in lega leggera a raggi tubeless, una soluzione tecnica furba che abbina l'estetica vintage alla comodità di non dover gestire le camere d'aria in caso di foratura.

Prezzi e disponibilità per l'Italia

Le nuove Royal Enfield HNTR 350 e Meteor 350 MY 2026 sono già arrivate nelle concessionarie italiane. Sul fronte dei prezzi di listino, la HNTR 350 parte da 4.300 euro f.c., mentre la Meteor 350 si posiziona a partire da 4.500 euro f.c. per l'allestimento Fireball, salendo a 4.600 euro per la Stellar e a 4.700 euro per la Supernova

Attualmente, diversi concessionari ufficiali propongono le moto in pronta consegna con campagne promozionali dedicate: la HNTR 350 si trova pubblicizzata a partire da 3.990 euro f.c. (4.090 euro per le grafiche London Red e Tokyo Black), mentre la Meteor 350 parte da circa 4.190 euro f.c. per la Fireball, 4.290 euro per la Stellar, 4.390 euro per la Supernova e 4.440 euro f.c. per la speciale Sundowner Orange. Trattandosi di promozioni commerciali temporanee, conviene sempre verificare le condizioni praticate dal concessionario di zona.

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