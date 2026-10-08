Royal Enfield, dopo il One Ride arriva l’Autumn Blast Ride

Royal Enfield organizza l’Autumn Blast Ride l’11 ottobre: itinerari e ride in tutta Italia con la community e i dealer del marchio.

La community Royal Enfield torna in sella domenica 11 ottobre con l’Autumn Blast Ride, una nuova iniziativa organizzata dalla rete dei dealer italiani del marchio. Dopo il successo del One Ride 2026, andato in scena il 20 settembre con oltre 150.000 motociclisti in 60 Paesi e più di 1.600 ride organizzati nel mondo, Royal Enfield prosegue quindi la stagione degli appuntamenti dedicati alla propria community.

Una domenica in moto con i dealer

L’Autumn Blast Ride è pensato come una giornata dedicata alla condivisione della passione per la moto e alla scoperta del territorio. I diversi dealer Royal Enfield italiani proporranno infatti itinerari organizzati, con l'obiettivo di riunire i possessori delle moto del marchio e, più in generale, chi vuole avvicinarsi alla community. L'iniziativa riprende lo spirito del One Ride, appuntamento nato nel 2011 per riunire i motociclisti Royal Enfield di tutto il mondo, ma con una dimensione più locale.

La partecipazione è aperta ai rider Royal Enfield e a chi desidera conoscere più da vicino il mondo del marchio. Per conoscere itinerari, programma e modalità di partecipazione, è possibile rivolgersi direttamente ai dealer italiani oppure consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale Royal Enfield.

Il One Ride 2026 da record

L’Autumn Blast Ride arriva nell’anno in cui Royal Enfield celebra il 125° anniversario e poche settimane dopo quella che l'azienda definisce la più grande edizione di sempre del One Ride. Il 20 settembre l'appuntamento ha coinvolto oltre 150.000 motociclisti, distribuiti in 60 Paesi, con più di 1.600 ride. L'edizione 2026 era inoltre legata alla campagna “Every Rider. Every Road. One Mission.”, dedicata al sostegno della conservazione del leopardo delle nevi e dell'ecosistema dell'Himalaya. Con l'Autumn Blast Ride, invece, l'attenzione torna sulle strade italiane e sulla dimensione locale della community. L'appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre.

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