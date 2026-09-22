Citroën Outdoor: C3, C3 Aircross e Ami cambiano volto per mostrare un’identità più avventurosa

Paraurti e dettagli dedicati per C3 e C3 Aircross, mentre la Ami aggiunge tetto apribile e tinta Khaki Green.

Citroën porta la nuova firma Outdoor su tre modelli molto diversi tra loro: C3, C3 Aircross e Ami. Con Outdoor la nuova gamma introduce un look dedicato, dettagli specifici e una dotazione pensata per sottolineare il carattere più avventuroso dei tre modelli. Per C3 e C3 Aircross, Outdoor si posiziona al vertice delle rispettive gamme, sopra l’allestimento Max. La novità più particolare riguarda però la Ami, che per la prima volta porta il tettuccio apribile sulla versione chiusa con porte del quadriciclo elettrico, una soluzione finora riservata alla Ami Buggy. Una scelta condivisa con quella recente ella Topolino Dolcevita.

C3 e C3 Aircross Outdoor, un look più muscoloso

Citroën C3 Outdoor, il nuovo look

Con Outdoor C3 e C3 Aircross ricevono un paraurti anteriore dedicato, caratterizzato da forme più squadrate e da un inserto grigio che richiama le protezioni del sottoscocca tipiche dei SUV. Sulla C3 Aircross la parte inferiore integra anche i fendinebbia a LED. Il nuovo look è completato da elementi verticali in tinta Infra Rouge, presenti nella parte anteriore e riproposti sulla fiancata all’altezza del montante posteriore. La stessa tonalità caratterizza anche il logo Citroën anteriore e posteriore. Cambia anche il paraurti posteriore, con sezioni più angolari.

Citroën C3 Outdoor

Lungo la parte inferiore delle portiere compare un inserto grigio che segue la fiancata e integra il logo Outdoor con la sagoma di Migoo, la mascotte in stile fumetto scelta da Citroën per questa nuova gamma. A completare l’allestimento ci sono nuovi cerchi in lega da 17 pollici dal disegno angolare, con il logo Citroën centrale in Infra Rouge. Per la carrozzeria debutta anche la nuova tinta Sequoia Green, che si aggiunge alle colorazioni Perla Nera Black, Mercury Grey, Banquise White e Bright Blue.

La stessa impostazione viene ripresa nell’abitacolo con i sedili Advanced Comfort che adottano rivestimenti con una grafica a righe orizzontali e la sagoma di Migoo ricamata al laser sugli schienali anteriori. Le cuciture a contrasto Infra Rouge sono presenti su bracciolo e pannelli delle portiere, mentre il logo Outdoor compare su un inserto in tessuto della plancia davanti al passeggero. Anche il volante riceve un logo Infra Rouge e le cinture di sicurezza utilizzano la stessa tonalità. Migoo diventa quindi un elemento ricorrente della gamma Outdoor, presente sia negli elementi esterni sia negli interni dei tre modelli. La C3 Outdoor è pensata per aggiungere un’impronta più avventurosa alla compatta Citroën e introduce anche i sensori di parcheggio anteriori. La gamma comprende una versione a benzina, una variante ibrida da 110 CV e una versione elettrica.

C3 Aircross Outdoor, spazio alla vocazione familiare

Citroën C3 Aircross Outdoor, il nuovo stile

Sulla C3 Aircross Outdoor il carattere più orientato all’utilizzo all’aperto viene sottolineato anche dalle barre portatutto funzionali sul tetto, pensate per il trasporto di attrezzatura sportiva. La dotazione comprende inoltre i fendinebbia a LED.

Citroën C3 Aircross Outdoor

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma prevede versioni a benzina, un ibrido da 110 CV, un ibrido da 145 CV e una variante elettrica ad autonomia estesa, capace di arrivare fino a 397 km.

Ami Outdoor, il tetto apribile arriva sulla versione chiusa

Citroën Ami Outdoor, il tettuccio apribile

La novità più particolare della gamma è la Ami Outdoor, proposta come edizione limitata. Per la prima volta il tettuccio apribile viene portato sulla versione chiusa del quadriciclo elettrico, quella dotata di portiere, dopo essere stato utilizzato sulla Ami Buggy priva di porte.

La nuova Ami Outdoor si distingue anche per la tinta esclusiva Khaki Green, abbinata a cerchi in acciaio bianchi. I passaruota sono caratterizzati da decalcomanie dedicate, mentre sulla parte bassa delle portiere anteriori compaiono gli adesivi Outdoor. Il logo della nuova firma è presente anche sul montante posteriore. Nella parte anteriore una modanatura incornicia la zona superiore della carrozzeria e mette in risalto il caratteristico frontale della Ami. Sul retro, invece, compare uno spoiler.

Citroën Ami Outdoor, l'abitacolo

Anche l’abitacolo riceve una caratterizzazione specifica. I sedili adottano una nuova tinta e riprendono la sagoma di Migoo sullo schienale, mentre le cinture di sicurezza sono in Infra Rouge, come sulle altre versioni della gamma Outdoor. La dotazione comprende infine un pacchetto di accessori dedicato al vano di carico. Sono inclusi un inserto per il vano portaoggetti della plancia, un gancio per borse, tasche portaoggetti sulle portiere, tappetini, una rete centrale e un supporto per smartphone.

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