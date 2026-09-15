Topolino Dolcevita, Fiat porta il tettuccio apribile a tutta la famiglia elettrica

Si torna a parlare di Dolcevita. E lo facciamo con l’ultima proposta di Fiat che aggiunge un nuovo capitolo alla famiglia Topolino, e lo fa riprendendo un nome che i clienti della microcar elettrica conoscono già da tre anni. La nuova Topolino Dolcevita porta sull’intera gamma il tettuccio apribile in tela finora riservato alla Vilebrequin Collector’s Edition, la serie speciale a tiratura limitata lanciata lo scorso giugno.
Un dettaglio che diventa di serie
Fiat Topolino Dolcevita, la nuova versione
Fino a oggi, il tettuccio a rullo era un tratto distintivo della sola Vilebrequin. Un dettaglio premium, coerente con il prezzo più alto e l’ispirazione nautica di quella edizione. Con l’allargamento a tutta la gamma, Fiat lo trasforma in una caratteristica accessibile a un pubblico più ampio, proseguendo una strategia già vista con la Sport Special Edition: prendere un elemento nato per un’edizione limitata e farlo scendere lungo la gamma.
Prima di oggi, «Dolcevita» indicava la versione aperta con porte sostituite da corde nautiche e capote a rullo, contrapposta alla Topolino “chiusa” con portiere vere e proprie. Da oggi lo stesso nome passa a un allestimento che nasce dalla base tecnica della Vilebrequin, con portiere e un tettuccio diverso da quello a gomene.
Fiat Topolino Dolcevita, il tettuccio per tutta la gamma
Un nome, «Dolcevita», che Fiat ha in passato già utilizzato anche per 500C e 500X, per la 500 e per la 500 Hybrid. L’annuncio di questa nuova versione per la Topolino arriva in un momento favorevole per questo modello. Fiat cita una crescita delle vendite fino al 30% rispetto all’anno precedente, un dato che il marchio torinese collega alla leadership di Topolino nel segmento dei quadricicli elettrici in Europa.
Per il momento non ci sono indicazioni sul prezzo della nuova Dolcevita. La gamma base della Topolino parte da 9.890 euro, mentre la Vilebrequin da cui deriva il tettuccio apribile debuttava a circa 13.490 euro.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Topolino 8 CV 5,4 kWh Dolcevita
|- / -
|9.890 €
|Topolino 8 CV 5,4 kWh
|- / -
|9.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Topolino visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Topolino
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.