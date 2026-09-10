Dongfeng al Salone di Torino 2026: Box, Mage e Huge in mostra

Tra pochi giorni prenderà il via il Salone di Torino 2026. Dall'11 al 13 settembre i visitatori potranno ammirare oltre 200 auto. Il programma è molto ricco e prevede pure ben 37 anteprime nazionali. Tra i marchi protagonisti c'è pure Dongfeng che porterà la sua city car elettrica Box oltre ai modelli Shine GS, Mage e Huge.

La city car Box e gli altri modelli Dongfeng al Salone di Torino

Partiamo dalla Dongfeng Box, una city car lunga 4.020 mm che è proposta in due allestimenti (Style e Premium). Motore da 95 CV alimentato da una batteria da 32,56 kWh per la Style e da 43,89 kWh per la Premium. In entrambi i casi sono del tipo LFP. Autonomia, rispettivamente, di 230 e 310 km WLTP. I prezzi partono da 23.300 euro.

Dongfeng Mage, vista laterale

C'è poi la Dongfeng Shine GS, un crossover caratterizzato da un look sportiveggiante, equipaggiato con un motore benzina di 1,5 litri da 117 CV. Unico allestimento per una dotazione particolarmente ricca e full optional. Il prezzo? Da 25.800 euro.

Passiamo alla Dongfeng Mage, anche lei un crossover che viene proposta sia con una motorizzazione benzina turbo da 197 CV e sia con un powertrain Full Hybrid da 190 CV. I prezzi partono da 28.900 euro. Infine, per quanto riguarda la Dongfeng Huge, si tratta di un SUV di grandi dimensioni pensato per le famiglie. Si può scegliere tra un motore 1,5 litri turbo benzina da 197 CV oppure tra un Full Hybrid da ben 244 CV per chi cerca sia prestazioni e sia efficienza. I prezzi di questo modello? Si parte da 32.900 euro.

I modelli della casa cinese non si potranno solamente vedere. Infatti, Dongfeng Box e Dongfeng Shine saranno disponibili presso l'aera di test per chi fosse interessato a volerle provare.

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