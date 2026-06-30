Jeep, tutti i nuovi modelli in arrivo per l'Europa: due B-SUV e un SUV con Dongfeng

Jeep ha annunciato i suoi nuovi piani per l'Europa che prevedono un forte focus nel segmento B. Quando Stellantis presentò il nuovo piano industriale FaSTLAne 2030 non erano state fornite molte informazioni sui nuovi modelli Jeep in arrivo. Lacuna che adesso è stata colmata e quanto emerso è davvero moto interessante. Entro la fine del decennio sono in arrivo 3 nuovi modelli in Europa, di cui uno frutto della collaborazione con Dongfeng. Attualmente, la gamma è composta da Avenger e Compass più la Grand Cherokee 4xe.

Come sappiamo è già in arrivo la Recon, il fuoristrada 100% elettrico e dalla gamma è stata rimossa la Wrangler che non ha più futuro nel Vecchio Continente a causa delle normative. Quindi, cosa Jeep presenterà nei prossimi anni?

Due nuovi B-SUV in arrivo su piattaforma STLA One

Innanzitutto, Jeep porterà al debutto due nuovi B-SUV che andranno a posizionarsi sopra l'attuale Avenger. Per il momento, sono solamente identificati come B-SUV Compact e B-SUV Large. Fabio Catone, responsabile di Jeep per l'Europa, ha affermato che mentre Avenger è nata per conquistare chi cerca un'hatchback, il futuro B-SUV Compact sarà ''più largo, con uno stile molto più da SUV'', mentre B-SUV Large sarà più vicino per dimensioni al segmento C, il che significa che si posizionerà appena al di sotto dell'attuale Compass.

Nuova Jeep Avenger restyling

Entrambi i nuovi modelli saranno basati sulla piattaforma STLA One e quindi potranno essere proposti sia con motorizzazioni sia ibride e sia 100% elettriche. Entrambi potranno disporre anche della trazione integrale in quanto la promessa è che saranno sempre delle vere Jeep. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi ma a quanto pare, la casa automobilistica in Europa si focalizzerà molto nel segmento B. Non sappiamo quali saranno i nomi scelti per i nuovi modelli. Bisognerà aspettare. E se tornasse la Renegade?

Un modello in collaborazione con Dongfeng

La terza novità sarà sempre un SUV ma questa volta sviluppato in collaborazione con Dongfeng. Sarà un modello più grande, di segmento D e sempre multi-energia. La piattaforma sarà cinese ma sarà sempre una Jeep al 100% nel senso che pur costruito in Cina su una piattaforma Dongfeng, avrà un design interamente definito da Jeep e sarà comunque progettato per offrire ottime capacità in off-road. Non sarà venduto solamente in Europa ma pure in Cina e in altre Regioni. Insomma, un modello globale.

L'azienda cinese ha recentemente creato M-Hero, un marchio fuoristrada con un posizionamento simile, che rappresenta un probabile candidato a costituire la base per la nuova ammiraglia europea di Jeep. Ma anche da questo punto di vista ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Insomma, novità interessanti per Jeep dedicate al mercato europeo. Non rimane che attendere maggiori informazioni.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026