Nuova Jeep Compass 4xe, adesso con trazione integrale: ordini aperti

Jeep ha aperto in Europa gli ordini della nuova Compass 4xe, la versione del SUV elettrico con doppio motore e la trazione integrale. Va così ad ampliarsi la gamma della nuova Compass, un C-SUV che sta già riscuotendo un buon successo commerciale. Nuova Jeep Compass 4xe va così ad affiancarsi alle versioni Mild Hybrid da 145 CV (qui la nostra prova), Plug-in da 225 CV ed elettriche da 213 CV.

Jeep Compass 4xe

Jeep Compass 4xe: motore, batteria e autonomia

Il cuore pulsante di questo modello è un powertrain composto da un doppio motore elettrico in grado di erogare una potenza combinata da 375 CV. Ad alimentare il tutto c'è una batteria con una capacità di 96,1 kWh che permette un'autonomia di 600 km secondo il ciclo WLTP. Il SUV poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. In corrente continua, l'accumulatore è in grado di ricaricare ad alta potenza e passare così dal 20% all’80% in 27 minuti.

Jeep Compass 4xe

La nuova Compass 4xe adotta un assetto rialzato di 10 mm per migliorare la luce a terra e le prestazioni off-road (angolo di attacco 28 gradi, dosso 17 gradi, uscita 31 gradi, capacità di guado fino a 480 mm). Modello che si riconosce per un paraurti realizzato in materiale plastico nero per proteggere la carrozzeria. Gli interni sono pensati per utilizzo in off-road. Per esempio, il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali ed è più facile da pulire. Gli schienali posteriori presentano superfici anti-graffio, ideali per chi trasporta spesso attrezzature o animali. La protezione del pavimento è garantita da tappetini in gomma ad alta resistenza contro fango, acqua e detriti.

Di serie troviamo il sistema Jeep Selec-Terrain che offre cinque modalità: AUTO, SPORT, SNOW, SAND/MUD e 4WD LOCK (specifica della versione 4xe).

Nuova Jeep Compass 4xe è disponibile in due allestimenti. Abbiamo innanzitutto 4xe UPLAND che offre di serie Hill Descent Control, cerchi da 19 pollici, gancio traino posteriore, fendinebbia anteriori e barre al tetto, oltre a interni dedicati con finitura “tan”. C'è poi 4xe OVERLAND che aggiunge cerchi diamond cut da 19 pollici, griglia a sette feritoie retroilluminata con fari Matrix LED, fascia anteriore nero opaco, vetri oscurati e rivestimenti ultra resistenti.

Jeep Compass 4xe

Jeep Compass Long Range

La casa automobilistica ha reso disponibile anche la versione Long Range della nuova Compass elettrica. C'è un singolo motore elettrico da 231 CV alimentato da una batteria con una capacità di 96,3 kWh. L'autonomia WTP arriva a ben 674 km. In corrente continua da una colonnina ad alta potenza sarà possibile passare dal 20% all’80% in 27 minuti.

Parlando dell'offerta commerciale, Compass Long Range è proposta negli stessi allestimenti della BEV Standard Range, e-Hybrid ed e-Hybrid Plug-in: ALTITUDE, BUSINESS e SUMMIT. La versione base offre quindi cerchi in lega da 18 pollici (19 pollici su BEV e plug-in), fari full LED, climatizzatore, quadro digitale e infotainment da 16 pollici. Salendo di livello troviamo in più telecamera 360°, sensori di parcheggio e sistemi ADAS avanzati. Al vertice della gamma la dotazione di serie aggiunge fari Matrix LED, cerchi fino a 20 pollici, interni riscaldati, sedili elettrici e illuminazione ambientale personalizzabile.

Prezzi

Nuova Jeep Compass ibrida si può avere a partire da 40.900 euro, la Plug-in da 45.900 euro e l'elettrica da 47.900 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026