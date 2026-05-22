Jeep svela il suo futuro: la nuova Wrangler Scrambler e non solo

Jeep è uno dei marchi su cui Stellantis investirà di più nel corso dei prossimi anni al pari di Ram, Peugeot e FIAT. In occasione della presentazione del nuovo piano FaSTLAne 2030, il Gruppo automobilistico ha annunciato alcune delle novità di prodotto per la gamma Jeep che vedremo nei prossimi anni.

Le novità in arrivo per Jeep

Dopo i recenti lanci dei modelli Grand Cherokee e Grand Wagoneer rinnovati, oltre alla Cherokee ridisegnata e al Recon elettrica, per la casa automobilistica sono in arrivo ulteriori novità. Quali? Stellantis ha confermato i piani per una serie di varianti SRT dei suoi modelli. Sono in arrivo, ad esempio, le versioni ad alte prestazioni di Grand Cherokee e Grand Wagoneer. Debutteranno entro il 2030 e possiamo aspettarci che si caratterizzino per un look più aggressivo e che sotto al cofano adottino un possente motore Hemi V8. Inoltre, non dovrebbe nemmeno mancare una messa a punto per migliorare la dinamica di guida dei nuovi modelli SRT ad alte prestazioni.

Novità Jeep

Ma c'è anche in arrivo una ''misteriosa'' novità. Nella slide dedicata a Jeep del nuovo piano industriale di Stellantis troviamo un nuovo modello coperto da un telo che si chiamerà Jeep Wrangler Scrambler. Di cosa si tratta? A quanto pare, stando a quanto racconta The Drive, si tratterebbe un pick-up a due porte basato sulla Gladiator. Ha quattro posti e le portiere sono leggermente più lunghe per facilitare l'accesso ai sedili posteriori. È presente anche un predellino laterale che permette di salire e scendere comodamente dai sedili posteriori.

Pare che la seconda fila di sedili potrà ruotare di 180 gradi per essere rivolta all'indietro, come i sedili anteriori di molti camper. Inoltre, la vettura dovrebbe caratterizzarsi per un hardtop rimovibile in tre pezzi. Il motore? Dovrebbe essere sempre il V8 Hemi che ai clienti americani piace molto, lo stesso della Wrangler 392 che con 6,2 litri di cilindrata eroga 477 CV. A tutto questo si aggiungono indiscrezioni sul possibile arrivo di una Recon con motore benzina, forse con il sei cilindri in linea Hurricane già presente sulla Dodge Charger.

Fonte: The Drive

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026