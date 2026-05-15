Porte Aperte Jeep il 16 e 17 maggio: offerte a interessi 0 su Compass e Avenger

Compass e-Hybrid 145 CV è offerta con 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e un finanziamento rateale interessi zero

Jeep ha organizzato un nuovo Porte Aperte per questo weekend, con l'obiettivo di far conoscere meglio ai clienti la nuova Compass, il suo C-SUV arrivato da poco sul mercato. Dunque, nelle giornate di sabato 16 maggio e di domenica 17 maggio, gli interessati potranno recarsi nelle concessionarie della casa automobilistica per vedere più da vicino tutti i modelli della gamma Jeep.

Promozione per la Jeep Compass e-Hybrid

Compass è molto importante per Jeep. Da quando ha debuttato la prima generazione, nel mondo ne sono state vendute oltre 2.500.000 unità. Siamo giunti alla terza generazione che viene proposta con motorizzazioni sia ibride e sia 100% elettriche. In particolare, l’offerta comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e varianti elettriche che arrivano ai 375 CV della variante con doppio motore elettrico e trazione integrale.

Jeep Compass

Chi si recherà nelle concessionarie per il Porte Aperte di questo weekend di maggio, potrà scoprire anche la promozione sulla Jeep Compass e-Hybrid da 145 CV (qui la nostra prova). Infatti, il SUV viene proposto dalla casa automobilistica con una supervalutazione dell’usato di 5.000 euro e finanziamento a interessi zero. Di seguito i completi dettagli dell'offerta promozionale.

Nuova Jeep Compass Altitude e-Hybrid 145 CV, Prezzo di Listino 40.900 euro (IPT e contributo PFU escl.). Prezzo Promo 35.900 euro. Finanziamento Stellantis Financial Services Italia: Anticipo 16.200 euro - Importo Totale del Credito 19.971 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 20.584,92 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 50,92 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 428 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro / anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 2,2%.

Jeep Avenger

Anche il B-SUV sarà protagonista del Porte Aperte di Jeep. No, ancora non è arrivato il modello restyling ma fino alla fine di maggio la versione Black Edition e-Hybrid 110 CV è in offerta sempre a tasso 0. Ecco i dettagli.

Jeep Avenger Black Edition e-Hybrid 1.2 110 CV. Prezzo di listino 29.700 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo Promo 26.200 euro. Finanziamento Stellantis Financial Services Italia: Anticipo 12.682 euro - Importo Totale del Credito 13.789 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.387,46 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 35,46 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 299 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro / anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 3,14%.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026