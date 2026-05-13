Jeep punta sui supereroi: arriva la partnership con Marvel per Avenger: Doomsday?

Il legame tra automotive e grande schermo continua a rafforzarsi.

Jeep e Marvel, nuova alleanza nel cinema

Dopo le collaborazioni che hanno coinvolto diversi marchi nel mondo dei blockbuster, anche Jeep entra ufficialmente nell'universo Marvel con una campagna collegata a Avenger: Doomsday .

Il nuovo capitolo del celebre franchise cinematografico arriverà nelle sale il 18 dicembre e punta ancora una volta sull'appello dei supereroi . Durante una conferenza stampa, Olivier François, responsabile marketing globale di Stellantis, ha spiegato che il marchio americano ( guarda la homepage di Jeep Italia ) collaborerà con la saga senza però rivelare né i dettagli, né tantomeno la presenza dei modelli nel film, visto l'assoluto riserbo che la produzione vuole mantenere fino alla data di presentazione.

Jeep protagonista in Avenger: Doomsday: la casa americana non conferma, ma potrebbe esserci la partnership

Il ritorno delle star e il legame con Capitan America

Del film si conoscono ancora pochi dettagli, ma è già stato annunciato il ritorno di Robert Downey Jr. e Chris Evans , insieme ad altri protagonisti storici del Marvel Cinematic Universe . Tra questi anche il celebre Capitan America , personaggio che Jeep desiderava associare al proprio marchio già da anni.

Jeep protagonista in Avenger: Chris Evans, alias Capitan America, tonerà sullo schermo

François ha dichiarato che i tempi sono ora perfetti per questa collaborazione, sottolineando come Jeep e Captain America condividano lo stesso 85° anniversario e rappresentino simboli patriottici americani. Quest'ultimo tema si lega al 250° compleanno degli Stati Uniti , che il manager ha definito come un “momento culturale di enorme importanza”.

Jeep protagonista in Avenger: Doomsday: la Wrangler che celebra i 250 anni degli Stati Uniti

Wrangler tra Hollywood e tradizione americana

Il rapporto tra Jeep e il cinema non è una novità. François ha infatti ricordato come la Wrangler sia diventata iconica grazie alla presenza nella saga di Jurassic Park .

Parallelamente, il marchio ha presentato la nuova Wrangler America 250 Edition , brevemente illustrata dal responsabile del design, Vince Galante ( guarda altre Jeep ispirate al passato ).

Il modello riprende lo stile delle storiche versioni celebrative degli anni Settanta con dettagli rossi e blu ispirati alla bandiera americana. Tra gli elementi distintivi spicca la nuova capote blu effetto jeans , sviluppata dopo oltre un anno di test dedicati alla durata e alla resistenza.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026