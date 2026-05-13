Nuova Jeep Avenger, il restyling si presenta: ecco come cambia il B-SUV

Le motorizzazioni rimangono le stesse; il B-SUV sarà sempre offerto nelle versioni benzina, ibride ed elettriche

Ci siamo, questa è la nuova Jeep Avenger. Dopo foto spia, teaser e anticipazioni che arrivavano addirittura dal Brasile, la casa automobilistica ha svelato ufficialmente il restyling di un B-SUV che dal momento del suo debutto ha riscosso da subito un grande successo in termini di vendite. Modello che adesso viene ulteriormente affinato per poter continuare a essere competitivo in un mercato sempre più complesso.

Nuova Jeep Avenger: gli esterni

Nuova Jeep Avenger restyling

Il nuovo look della Jeep Avenger non è una sorpresa in quanto avevamo già avuto modo di dare una sbirciatina alle novità grazie a una serie di foto che arrivavano dal Brasile dove il B-SUV sarà commercializzato. Le novità stilistiche le troviamo soprattutto davanti con la classica calandra a 7 feritoie che è stata rivista. Adesso, dispone di un'illuminazione a LED, un dettaglio ispirato alla nuova Compass. Novità presente di serie negli allestimenti top di gamma che contribuisce a rendere subito riconoscibile il nuovo modello.

Jeep Avenger introduce ora anche i fari LED Matrix (optional). Con il facelift arrivano ulteriori ritocchi al look con nuovi paraurti, completati nella versione 4xe da dettagli frontali verticali rossi e dal Jeep Shield. Tra le novità anche nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici verniciati o diamantati e nuovi coprimozzi. Arrivano pure le nuove colorazioni Forest e Bamboo che affiancano le tinte Granite, Ruby, Snow, Storm e Volcano. Inoltre, la nuova Avenger è disponibile pure con tetto nero a contrasto. Con il restyling le misure rimangono sostanzialmente le stesse e cioè 4.084 / 4.088 mm di lunghezza, con un passo di 2.557 mm.

Gli interni

Nuova Jeep Avenger restyling

Jeep ha rivisto gli interni del suo B-SUV per alzare l'asticella della qualità percepita. Ad esempio, i pannelli porta adottano materiali più morbidi, mentre la parte inferiore della plancia è arricchita da un inserto imbottito. Gli allestimenti Altitude e Summit offrono invece nuovi rivestimenti premium in tessuto/vinile. La versione 4xe introduce nuovi interni verdi, lavabili e altamente resistenti.

Oltre a tutto questo, il comando Selec Terrain è ora incorniciato in rosso e rivestito in gomma, per essere facilmente individuabile. Ricordiamo che si tratta di una funzione che permette di selezionare la modalità di guida più adatta al terreno, regolando acceleratore, cambio, trazione e controlli di stabilità, sterzo e, nella versione 4xe, gestione della coppia.

Ovviamente non può mancare una buona dotazione di tecnologia con il quadro strumenti digitale e un sistema infotainment da 10,25 pollici. Il bagagliaio offre una capacità di 380 litri.

Motori: benzina, ibrido ed elettrico

Nuova Jeep Avenger restyling

Nulla cambia, invece, sul fronte delle motorizzazioni. La nuova Jeep Avenger continua a essere proposta con unità benzina, ibride e 100% elettriche. Nel dettaglio, alla base della gamma c'è il solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

C'è poi la versione e-Hybrid con lo stesso motore ma abbinato a un cambio automatico a 6 marce al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema 110 CV. Chi cerca le massime capacità in off-road potrà puntare invece sulla versione 4xe con potenza di sistema pari a 145 CV. Rispetto alla e-Hybrid, c'è un secondo motore elettrico sull'asse posteriore che permette di arrivare a disporre della trazione integrale.

Infine, c'è la versione 100% elettrica con motore da 156 CV abbinato a una batteria da 54 kWh per un'autonomia WLTP di 400 km. Accumulatore che può ricaricare in corrente continua fino a 100 kW. In corrente alternata, invece, fino a 11 kW.

Su tutte le versioni, la nuova Jeep Avenger offre angoli off road ottimizzati (sino a 22° di attacco, 21° di dosso e 35° di uscita) e a una luce a terra fino a 210 mm. Le prestazioni su ogni terreno e in ogni condizione meteo sono valorizzate dal sistema Selec Terrain e dall’Hill Descent Control, entrambi di serie su tutta la gamma.

La Special Edition per gli 85 anni di Jeep

Nuova Jeep Avenger restyling Special Edition

Contestualmente al debutto della nuova Avenger arriva anche una Special Edition dedicata agli 85 anni del marchio. Modello che si caratterizza per una serie di dettagli dedicati tra cui i loghi “85th Anniversary” sui parafanghi; paraurti e cerchi con finitura oro; l’adesivo tartan sul cofano e il logo “85 Years of Adventure”.

All'interno, invece, ci sono i sedili dedicati con logo 85th Anniversary rivestiti in tartan, e cuciture dorate su sedili e plancia. La Special Edition riprende i contenuti dell’allestimento Altitude (Upland per la 4xe) e si caratterizza per elementi distintivi come la calandra illuminata a sette feritoie, i loghi dedicati sui parafanghi e i cerchi da 18 pollici con finitura oro. La versione 4xe adotta un adesivo cofano specifico. Fari LED Matrix, fendinebbia LED e telecamera anteriore con vista a 360° sono di serie, mentre l’abitacolo è arricchito da illuminazione ambient multicolore, pad cover dedicato, rivestimenti tartan e sedili in tessuto/vinile con logo 85th.

Allestimenti e prezzi

Nuova Jeep Avenger restyling

Nuva Jeep Avenger è proposta negli allestimenti Longitude, Altitude, 85th Anniversary e Summit. La versione 4xe, invece, negli allestimenti Upland, 85th Anniversary e Overland. I prezzi? Si parte da 25.700 euro chiavi in mano ma si può arrivare anche ai 42.400 euro dell'elettrica nell'allestimento top di gamma. Messa su strada 950 euro. Nelle concessionarie arriverà a settembre.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026