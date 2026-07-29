Powy e IGD portano la ricarica delle auto elettriche nei centri commerciali

La rete di ricarica in Italia continua a crescere grazie al lavoro degli operatori infrastrutturali. Chi possiede un'auto elettrica sa quanto può essere comodo trovare una colonnina quando si va a fare la spesa, per effettuare un veloce rabbocco di energia. Da questo punto di vista c'è una novità interessante in quanto Powy, azienda che possiede una delle principali reti indipendenti di ricarica in Italia, ha annunciato un accordo con IGD Siiq per favorire l'installazione di colonnine in alcuni centri commerciali.

L'accordo tra Powy e IGD Siiq, ecco cosa prevede

Più nel dettaglio, grazie all'intesa si procederà verso l'installazione di nuove stazioni di ricarica elettrica presso i centri commerciali di proprietà di IGD. Queste infrastrutture saranno installate e attivate progressivamente nel corso dell'anno. Si è già partiti presso il Centro Maremà a Grosseto dove l'infrastruttura di ricarica è stata inaugurata ad aprile.

Tutte le colonnine permetteranno di ricaricare rapidamente le auto elettriche e utilizzeranno energia proveniente da fonti rinnovabili. Le stazioni di ricarica saranno dotate di tecnologie avanzate e offriranno potenze diverse, garantendo un servizio efficiente e accessibile a tutti.

Come si ricarica?

I possessori di un'auto elettrica per ricaricare potranno utilizzare le colonnine in diversi modi, tra cui l’app Powy Charge, che consente di localizzare facilmente le stazioni disponibili, monitorare lo stato di carica e completare il pagamento in modo semplice e sicuro.

L'obiettivo di questa partnership è ambizioso. IGD intende arrivare a offrire 200 punti di ricarica presso le sue strutture come previsto dal Piano Industriale 2025-2027. Attualmente ce ne sono già 175 gestite da diversi operatori. Grazie a Powy si punta quindi a centrare l'obiettivo dei 200 punti di ricarica.

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