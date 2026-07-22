Camion elettrici, Ewiva apre un nuovo hub di ricarica da 400 kW in Italia

Si parla sempre di auto elettriche ma ci si dimentica che anche il segmento dei camion elettrici sta piano piano crescendo. Per far crescere più rapidamente questo settore è necessario che i camion elettrici possano disporre di una propria rete di ricarica dedicata. In Italia ci sta pensando Ewiva che ha inaugurato il secondo sito per i mezzi pesanti elettrici in Emilia-Romagna, snodo strategico della logistica nazionale tra Nord e Sud.

Il nuovo hub si trova a Noceto, in provincia di Parma e va ad affiancare quello già operativo da un po' di tempo a Piacenza. Ribadiamo, si tratta di una stazione di ricarica ad alta potenza realizzata espressamente per le esigenze dei camion elettrici.

400 kW per gli e-truck

La nuova stazione è stata inaugurata esattamente in via dei Bersaglieri, località Pontetaro, nelle vicinanze del casello autostradale di Parma Ovest. Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con il comune di Noceto. Il nuovo hub è dotato complessivamente di 8 punti di ricarica ad alta potenza. Più nello specifico, ci sono 4 punti di ricarica ultra-fast da 400 kW, dedicati ai truck elettrici, e 4 punti di ricarica da 300 kW ciascuno, pensati per veicoli commerciali elettrici leggeri.

Per consentire l'accesso e la ricarica dei camion elettrici di grandi dimensioni, sono presenti stalli extra-large (fino a 20×4 metri) e geometrie studiate per consentire manovre fluide anche a veicoli articolati, oltre a una segnaletica chiara e a spazi ampi che agevolano ingresso, uscita e sosta in sicurezza.

Emilia Romagna strategia per gli e-truck

Come sottolinea il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, l'Emilia Romagna sta diventando sempre più strategica per gli e-truck. In particolare, Noceto si posiziona quindi tra i primissimi Comuni a livello nazionale, secondo solo a Piacenza sul territorio regionale, ad accogliere un’infrastruttura d’avanguardia interamente dedicata alla ricarica dei camion elettrici, diventando un importantissimo punto di riferimento nei percorsi “verdi” del trasporto pesante delle merci.

La rete di Ewiva in Emilia Romagna

Costantemente, cresce la presenza e la capillarità della rete Ewiva in Emilia Romagna. Ad oggi, infatti, troviamo 53 stazioni di ricarica ultraveloce, di cui 2 per e-truck, e 206 punti di ricarica complessivi.

VEDI ANCHE

Tags