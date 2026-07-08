Ricarica dai lampioni? Voltpost trasforma così i pali della luce

Non è facile integrare una rete di ricarica all'interno delle città. Gli spazi possono essere pochi e le autorizzazioni per l'installazione di nuove colonnine possono essere molto lente ad arrivare. Che fare, dunque? Una soluzione arriva da aziende come l'americana Voltpost che puntano a utilizzare quello che è già presente all'interno delle città e in questo caso i lampioni stradali.

Dai lampioni a punti di ricarica

L'idea è quella di riuscire a ridurre tempi e costi per l'installazione di un'infrastruttura per la ricarica a bordo strada. L'azienda punta quindi a convertire i lampioni stradali o i pali della luce in punti di ricarica. Questa soluzione su cui lavorano anche altre aziende è particolarmente indicata per i quartieri residenziali, per realizzare un'infrastruttura che permetta alle persone di poter ricaricare facilmente la propria auto elettrica anche se non si può installare una wallbox a casa.

Ricarica dai lampioni

L'installazione è semplice e molto rapida e permette di adattarsi facilmente ai design dei lampioni stradali. Voltpost Air, questo il nome del dispositivo, viene installato sul lampione e dispone di un cavo retrattile per la ricarica da collegare poi all'auto elettrica.

Le colonnine di ricarica Voltpost sono dotate di connettività tramite la rete di AT&T, consentendo così ai clienti di utilizzare l'app Voltpost per individuare facilmente le colonnine di ricarica nella propria zona, verificarne la disponibilità e monitorare lo stato di ricarica.

Accordo con InCharge Energy per crescere

Questa soluzione piace perché è economica e consente l'installazione rapida di nuovi punti di ricarica ad uso urbano. Per crescere ancora più rapidamente in America, la società ha annunciato un accordo con InCharge Energy.

Insieme, le due aziende amplieranno la diffusione a livello nazionale delle colonnine di ricarica di Livello 2 di Voltpost, a partire da New York, Connecticut e California, portando la ricarica di veicoli elettrici a prezzi accessibili, sia a bordo strada che nei parcheggi, in un numero maggiore di città. I tecnici di InCharge Energy si occuperanno dell'installazione e dell'assistenza e manutenzione.

Inoltre, la partnership prevede pure l'utilizzo di Voltpost Care, una piattaforma che permette di ottenere una panoramica in tempo reale della rete di ricarica Voltpost. Voltpost Care consente così all'azienda di identificare i problemi e inviare rapidamente un'assistenza.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026