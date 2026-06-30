Hyundai rivoluziona la Santa Fe: design Art of Steel, connettività evoluta e motori aggiornati

La Santa Fe ha suscitato non poco scalpore quando Hyundai (guarda la homepage di Hyundai Italia) ha lanciato la quinta generazione nel 2023, trasformando il suo stile con linee dall’impronta decisamente squadrata.

Evoluzione tra identità e critica del mercato

Il recente restyling intercettato dai fotografi nel corso di alcuni test su strade di montagna ci suggerisce un aggiornamento profondo, con evoluzione del linguaggio di design verso la filosofia Art of Steel introdotta nel 2025. Le immagini indicano un modello sempre più vicino al debutto previsto per il 2028.

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Una nuova identità estetica

Il nuovo Art of Steel ridefinisce il frontale e la coda della Santa Fe, abbandonando la precedente impostazione che vedeva la presenza di una griglia massiccia (leggi la prova di Hyundai Santa Fe). Il rinnovato look include fari sdoppiati e una firma luminosa verticale che sottolinea la larghezza del SUV. Anche le fiancate vengono riviste con superfici più pulite e linee geometriche audaci attenuate per ridurre l’impatto visivo. Hyundai si allontana dalle influenze precedenti, puntando su un design più coerente e raffinato.

Hyundai Santa Fe: design Art of Steel, nuovi interni e motori aggiornati

Interni e aggiornamenti tecnici in evoluzione

Non abbiamo ancora immagini, ma è quasi certo che gli interni verranno aggiornati con nuove finitire e con il sistema d’infotainment Pleos Connect, già visto su altri modelli più recenti. Sul fronte tecnico, il motore termico è abbinato a una nuova logica di trasmissione, mentre la versione ibrida mantiene una configurazione ottimizzata per l’efficienza. Hyundai interviene anche sul cambio, sostituendo la trasmissione a doppia frizione con un cambio automatico con convertitore di coppia più fluido per migliorare la guida urbana.

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Strategia di mercato e posizionamento futuro

La scelta di un restyling così esteso riflette la necessità di rilanciare un modello che nel 2025 ha mostrato un assestamento delle vendite. La strategia punta a rendere il SUV più competitivo rispetto ai rivali, offrendo un equilibrio tra comfort e stile meno estremo. Il nuovo approccio al design mira a una maggiore diffusione globale, correggendo alcune criticità del modello originale e preparando il terreno per il futuro della gamma.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/06/2026