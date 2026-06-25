Hyundai porta la sanificazione dell’aria in auto: la luce elimina virus e batteri

Negli ultimi anni il gruppo Hyundai ha investito molto nello sviluppo di soluzioni dedicate all’igiene a bordo dei propri veicoli.

Dalla Santa Fe alla sanificazione completa

Un esempio è rappresentato dal SUV Santa Fe (leggi la prova di Hyundai Santa Fe), che ha il vano portaoggetti dotato di tecnologia UV-C pensato per eliminare i germi presenti su smartphone e altri oggetti personali.

Ora il costruttore coreano guarda oltre, lavorando a un sistema capace di intervenire direttamente sulla sanificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo, con l'obiettivo di ridurre la presenza di agenti patogeni durante l'utilizzo del veicolo. Ma guardiamo insieme il video per scoprire di cosa si tratta.

Come funziona la tecnologia Far-UVC

Il progetto è stato sviluppato con il contributo di Kia e si basa sull'impiego di sorgenti luminose Far-UVC integrate nel rivestimento del tetto. Queste lampade operano nella gamma compresa tra 200 e 230 nanometri, una lunghezza d'onda che agisce sullo strato superficiale della pelle senza raggiungere i tessuti più profondi.

La loro efficacia deriva dalla capacità di colpire il DNA di batteri e virus, inattivandoli in tempi rapidi. Il sistema prende il nome di Plasma Care UVC ed è stato progettato per funzionare anche in condizioni impegnative, come vibrazioni, sbalzi termici e utilizzo quotidiano su strada.

Gruppo Hyundai: progetto per la sanificazione dell'abitacolo, qui una console sporca

I risultati dei test

Secondo i test condotti dalle aziende, la tecnologia è stata in grado di eliminare il 96,8% dei virus presenti nell'aria entro 30 minuti. I risultati sono particolarmente significativi anche contro alcuni batteri responsabili della polmonite, con una riduzione pari al 99,9% in 30 secondi e il 100% in 60 secondi. Un'altra prova ha evidenziato la capacità del sistema di eliminare il 99,99% dell'Escherichia coli dopo 40 minuti di esposizione. Oltre all'azione contro virus e batteri, il sistema contribuisce anche a neutralizzare i composti che causano cattivi odori, aiutando a mantenere più gradevole l'ambiente interno del veicolo.

Gruppo Hyundai: obiettivo eliminazione di virus e batteri fino al 99,99%

Le applicazioni future

Per il gruppo coreano, questa soluzione potrebbe trovare spazio soprattutto nei veicoli come la Kia PV5 (guarda Kia PV5 Passenger), ma anche su scuolabus e mezzi destinati al trasporto di alimenti. Come spiegato da Han Joo Jang, ingegnere ricercatore senior presso Hyundai e Kia: ''Plasma Care UVC è stato sviluppato per l'utilizzo in abitacoli aperti con passeggeri, superando i metodi di sanificazione convenzionali limitati agli spazi chiusi. Prevediamo che si rivelerà una valida soluzione per l'igiene dell'abitacolo, offrendo un'esperienza di mobilità più piacevole nei futuri scenari, inclusi la guida autonoma e i veicoli progettati specificamente per tale scopo''. Al momento, né Hyundai né Kia hanno comunicato quando il sistema verrà introdotto su un modello di produzione.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/06/2026