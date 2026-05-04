Nuova Kia XCeed: il crossover coreano cambia volto e diventa hi-tech

Lanciata nel 2019 e già aggiornata in passato, la Kia XCeed (leggi la prova di Kia XCeed) si prepara a un nuovo restyling in arrivo nel 2026, decisamente più incisivo rispetto al precedente.

Design rinnovato per la Kia XCeed

Il marchio Kia introduce un linguaggio stilistico più moderno, mantenendo le proporzioni note ma trasformando il frontale. I nuovi gruppi ottici sottili e verticali si collegano visivamente alla firma Tiger Nose, ora ancora più sottile e integrata. Anche il paraurti è stato ridisegnato con prese d’aria più marcate e inserti dal look robusto, coerenti con l’anima crossover di questo modello.

Al posteriore spiccano fanali a sviluppo verticale uniti da una barra luminosa continua, mentre il paraurti integra dettagli che richiamano un estrattore. Il nuovo design segna quindi un deciso passo avanti, rendendo la vettura più contemporanea e riconoscibile su strada.

Kia XCeed 2026: al debutto il restyling del crossover coreano

Interni tecnologici e connettività evoluta

Gli interni della nuova XCeed evolvono verso una maggiore digitalizzazione. La plancia è stata completamente riprogettata e ospita un ampio pannello che integra quadro strumenti e display infotainment da 12,3 pollici ciascuno. La disposizione dei comandi è più razionale, con bocchette ridisegnate e una maggiore integrazione delle funzioni touch.

Tra le principali novità dell’abitacolo:

Nuovo volante a due razze dal look moderno

Interfaccia aggiornata con comandi a sfioramento

Maggiore connettività e sistemi digitali evoluti

Il risultato è un ambiente più pulito e tecnologico, in linea con gli ultimi modelli del marchio coreano.

Kia XCeed 2026: il nuovo abitacolo con la plancia digitale e il volante a due razze

Produzione e motori: cosa aspettarsi

La nuova XCeed sarà prodotta in Slovacchia, nello stabilimento di Zilina, confermando la strategia industriale europea del marchio (guarda la homepage di Kia Italia). Sul fronte dei motori, non sono ancora stati comunicati tutti i dettagli, ma è attesa la conferma del tre cilindri 1.0 mild hybrid da 115 CV, già noto per efficienza e versatilità.

Non si escludono ulteriori aggiornamenti alla gamma per migliorare consumi ed emissioni, mantenendo competitiva la proposta nel segmento delle crossover compatte. Con queste novità, la XCeed punta a rafforzare la propria posizione grazie a uno stile più moderno e contenuti tecnologici al passo con i tempi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/05/2026