Nuova KIA Seltos, focus su interni e bagagliaio del SUV

KIA Seltos sta arrivando in Europa. La casa automobilistica coreana vuole potenziare la sua offerta di SUV e per questo ha deciso di portare sul mercato del Vecchio Continente la seconda generazione della Seltos, un modello che su altri mercati ha riscosso un buon successo. Si tratta nello specifico di un C-SUV di poco più di 4,4 metri di lunghezza che vuole offrire comfort, tecnologia e spazio. Concentriamoci proprio sugli interni per capire meglio cosa troveremo quando ci saliremo a bordo.

Nuova KIA Seltos, la plancia

Nella nuova Seltos, la plancia presenta uno sviluppo orizzontale ma lo stile non è eccessivamente minimalista come va di moda oggi. Infatti, sulla console centrale troviamo comunque una serie di pulsanti fisici per gestire una serie di funzioni dell'auto come la climatizzazione. La plancia è comunque dominata da un ampio pannello al cui interno troviamo integrati il lo schermo della strumentazione da 12,3 pollici, quello da 5,3 pollici del climatizzatore e quello da 12,3 pollici del sistema infotaiment che ovviamente dispone dei supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Attraverso il sistema multimediale sarà possibile accedere agli ultimi servizi digitali offerti da KIA. Sulla console centrale non mancano nemmeno delle porta USB-C.

KIA Seltos

Sul tunnel centrale troviamo invece il selettore del cambio, il pulsante d'accensione, il pad per la ricarica wireless degli smartphone e i portabicchieri. Il volante è multifunzione e attraverso i comandi sulle razze potremo gestire le impostazioni del quadro strumenti digitale e alcune funzionalità degli ADAS. Non manca nemmeno un sistema d'illuminazione ambientale, il sedile conducente relaxation e i sedili reclinabili della seconda fila regolabili di 24 gradi (12 gradi in avanti e indietro). Per chi ama ascoltare la musica a bordo della propria auto, si potrà avere sulla Seltos il sistema audio Premium Harman Kardon.

Inoltre, per amplificare ulteriormente la sensazione di spazio a bordo, il SUV dispone di un tetto panoramico in vetro.

Bagagliaio

Nuova KIA Seltos quanto spazio offre per i bagagli? 536 litri, e possibilità di stivaggio flessibili, che comprendono il pianale di carico pieghevole su due livelli. Inoltre, c'è il sistema AddGear di KIA che migliora ulteriormente la fruibilità consentendo di montare complementi per lo stivaggio modulari che aiutano a mantenere ordine tra i vari accessori utilizzati ogni giorno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/04/2026