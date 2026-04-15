KIA Seltos pronto a conquistare l'Europa: benzina e ibrido, anche con la trazione integrale

KIA Seltos sta arrivando in Europa. La casa automobilistica ha infatti fatto sapere che la seconda generazione di questo SUV sarà presto disponibile sul mercato del Vecchio Continente. I SUV piacciono, lo sappiamo e quindi KIA intende potenziare la sua offerta con questo nuovo modello che sarà proposto sia in versione benzina e sia ibrida. Entriamo più nei dettagli.

KIA Seltos

Esterni ed interni

La Seltos non è un modello KIA che abbiamo visto prima in Europa ma in altri mercati ha avuto un buon successo di vendite. Verso la fine dello scorso anno erano arrivate le prime informazioni sul debutto europeo della seconda generazione di questo SUV e adesso la casa automobilistica ha ufficializzato la sua prossima introduzione. Il SUV misura 4.430 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.600 m altezza, con un passo di 2.690 mm. Le sue forme sono massicce e presenta un frontale con un’evoluzione del frontale “Tiger Face'' dove troviamo la firma luminosa distintiva Star-map di KIA. Dettagli come la piastra paramotore e le protezione sotto le portiere strizzano l'occhio al mondo dell'off-road.

All'interno della gamma, la KIA Seltos sarà proposta anche nell'allestimento GT-Line che si caratterizzerà per una serie di elementi estetici che daranno maggiore grinta al look del SUV. 10 saranno le colorazioni disponibili tra cui Beige Tan, Blu Denim e Grigio Chiaro. Cerchi da 16, 18 e 19 pollici a seconda degli allestimenti.

KIA Seltos

Salendo a bordo del nuovo SUV troviamo un ambiente elegante con una plancia a sviluppo orizzontale dominata da un ampio pannello al cui interno ci sono il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il display del climatizzatore da 5,3 pollici e lo schermo multimediale da 12,3 pollici. Si potrà richiedere anche l'head-up display. Tetto panoramico per esaltare la sensazione di spazio all'interno, sistema keyless, illuminazione ambientale personalizzabile a 64 colori e sistema audio Harman Kardon, queste saranno alcune delle ulteriori caratteristiche del SUV che potrà offrire un bagagliaio con una capacità di 536 litri.

Motori: benzina e ibrido

La versione endotermica sarà equipaggiata con un motore a benzina turbo T-GDI da 1,6 litri che eroga 180 CV e 265 Nm di coppia, disponibile con cambio manuale a 6 marce o cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Modello disponibile solo con la trazione integrale. Ci sarà poi la versione ibrida e sotto al cofano sarà presente un motore di 1,6 litri GDI abbinato a un'unità elettrica per una potenza di 154 CV che sale a 178 CV nella variante con trazione integrale dotata del sistema e-AWD di KIA. Il modello ibrido potrà disporre anche del supporto alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare piccoli dispositivi elettrici esterni.

KIA Seltos

Il SUV potrà contare inoltre su di un completo pacchetto di sistemi ADAS che permette di disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Disponibilità

I prezzi della nuova KIA Seltos non sono ancora stati comunicati. La versione a benzina entrerà in produzione a partire dal secondo trimestre del 2026, mentre quella ibrida arriverà più avanti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026