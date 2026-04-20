Il percorso di KIA del design Opposites United tra concept e innovazione alla Milano Design Week

Due mostre tra installazioni artistiche e concept elettrici raccontano l’evoluzione del design e della mobilità sostenibile

KIA è presente alla Milano Design Week 2026 dove ha allestito due mostre distinte. Sotto il tema ''Resonance of Opposites'', illustrano l'evoluzione della filosofia di design di KIA, ''Opposites United”. Dal 2023, la casa automobilistica è presente a questo appuntamento per approfondire il dialogo culturale e comunicare i valori fondamentali della sua filosofia di design.

In questo 2026, KIA si sofferma ''sui segnali di una cultura in costante evoluzione e utilizza un approccio più riflessivo volto ad esplorare le connessioni emotive e le diverse prospettive radicate nella filosofia di design del marchio''.

KIA

Le mostre di KIA alla Design Week

Le mostre si sviluppano attraverso due viaggi tra loro interconnessi: Journey of Reflection (Museo della Permanente), aperta ogni giorno, a partire da oggi 20 aprile, dalle 10 alle 19, e Journey of Projection (Salone dei Tessuti), che aprirà il 22 aprile dalle 12 alle 19 e poi dal 23 aprile al 26 seguirà l’orario dalle 10 alle 19. Entrando più nel dettaglio, Journey of Reflection invita i visitatori a ''entrare nell’ambito più profondo di Kia Design, rivelandosi attraverso tre caratteristiche culturali fondamentali per offrire un viaggio emozionale plasmato dalle prospettive, dagli atteggiamenti dei designer e dai processi di riflessione da cui nascono le idee''.

Si potrà ammirare Cultural Vanguard, un’installazione dinamica luminosa che riempie lo spazio con onde di colore in continuo movimento, invitando i visitatori a osservare e riflettere sui flussi di luce sovrapposti che simboleggiano l’unione delle diverse prospettive al fine di elaborare una nuova cultura. Oppure Creative Risk-Takers, un'installazione spaziale interattiva, con forme simili a quelle di un canyon e con un terreno impervio, vhr reagisce ai movimenti dei visitatori, incoraggiando un’esplorazione attiva e uno spirito creativo di risk taking attraverso il coinvolgimento fisico e la scoperta.

Ci sarà pure Relentless Innovators definita come uno spazio sereno e intimo dove la luce e il colore, mutando lentamente, rappresentano il trascorrere del tempo, invitano i visitatori a fermarsi, riflettere e sperimentare la più profonda connessione interiore che è alla base dell'innovazione continua. In ogni caso, nelle ore serali la mostra proporrà un programma di conferenze e performance artistiche, che si focalizzeranno su tutte le peculiarità culturali affrontate nelle sale.

KIA

C'è poi la mostra Journey of Projection che illustra come la filosofia di KIA prenda forme concrete con il design del prodotto. Lo spazio espositivo presenta una selezione di sei concept car – EV2 (Begin), EV3 (Explore), EV4 (Create), EV5 (Connect), EV9 (Embrace) e KIA Vision Meta Turismo (Imagine) – dove ogni concept rappresenta una fase specifica nel processo di evoluzione della strategia di design di KIA.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026