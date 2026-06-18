Nuova Hyundai Kona avvistata su strada, ecco come cambierà il crossover

Hyundai Kona è un modello di successo che è proposto sul mercato con diverse motorizzazioni, anche ibride ed elettriche. Proprio di recente in Italia è stata rilanciata la versione GPL. Per il crossover coreano si sta avvicinando il momento di ricevere un consistente aggiornamento per poterlo mantenere competitivo sul mercato. Inizialmente si pensava che la Hyundai Kona avrebbe ricevuto solo un leggero restyling, ma ora sembra che sarà protagonista di una serie di modifiche più profonde, tanto che alla fine potrebbe trattarsi di una nuova generazione.

Nuova Hyundai Kona

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla data di lancio sul mercato della nuova Kona, sebbene alcune voci parliamo del prossimo anno. Intanto, i test su strada stanno andando avanti e vi mostriamo le ultime foto spia che sembrano far capire che lo sviluppo si trovi in una fase avanzata.

Nuovo design e non solo

A quanto pare, la nuova Kona sarà completamente ridisegnata. Si caratterizzerà per forme squadrate, simili a quelle del concept Crater presentato da Hyundai alla fine dello scorso anno. Questa nuova scelta stilistica dovrebbe permettere al crossover di guadagnare un aspetto più imponente rispetto al modello attuale. A quanto si vede, anche i fari anteriori e la griglia sono stati ridisegnati per distinguere ulteriormente la nuova Kona.

Nuova Hyundai Kona

Le foto spia non mostrano gli interni ma possiamo attenderci un abitacolo in linea con quello degli ultimi modelli della casa automobilistica coreana, con ampi display da 12,3 pollici per la strumentazione digitale ed il sistema infotainment. In particolare potrebbe arrivare il nuovo infotainment Pleos Connect che offre un'interfaccia rivista e l'accesso a tutti gli ultimi servizi digitali che l'azienda ha sviluppato per le sue vetture.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento ci sono solamente alcune ipotesi. Le varianti ibride potrebbero essere le medesime viste nel nuovo SUV KIA Seltos, quindi un 1,6 litri abbinato ad un motore elettrico per una potenza di 154 CV, 178 CV se si opta per la versione con la trazione integrale. Ci saranno ancora le versioni 100% elettriche? Lo scopriremo.

Nuova Hyundai Kona

Nel frattempo, il lavoro di sviluppo sta andando avanti e verosimilmente nei prossimi mesi dovrebbero arrivare maggiori informazioni sulle caratteristiche della nuova Kona.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026