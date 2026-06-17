Hyundai rilancia il GPL in Italia: tornano Kona, i20 e Bayon bifuel

Kona, i20 e Bayon sono ora disponibili anche con motore bifuel benzina-GPL

Hyundai guarda con interesse al GPL come alternativa da offrire ai clienti che cercano costi di esercizio contenuti. Per tale motivo ha deciso di ampliare in Italia la gamma Model Year 2026 delle sue vetture con il rilancio della motorizzazione GPL su Kona, i20 e Bayon.

Il GPL in Italia

Con oltre 2,5 milioni di auto GPL circolanti nel nostro Paese e una quota di mercato compresa tra il 7% e il 10%, questa alimentazione continua a rappresentare una soluzione interessante per chi cerca prevedibilità della spesa senza sacrificare praticità e autonomia. Infatti, il GPL mediamente garantisce un costo chilometrico fino al 40% inferiore rispetto alla benzina.

Hyundai Kona, i20 e Bayon GPL 2026

Kona è un crossover che non bisogno di molte presentazioni, un modello versatile che Hyundai offre anche con una motorizzazione elettrica. Hyundai i20 è invece una compatta, un'auto pensata per l'uso in città e non solo. Come già sappiamo, sta arrivando una nuova generazione che vedremo in futuro. Bayon è invece un Urban SUV di segmento B che punta molto sulla flessibilità d'uso e sul rapporto contenuti / prezzo.

Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con il propulsore 1.0 T-GDI alimentato a benzina e GPL, in grado di sviluppare una potenza massima di 84 CV su i20 e Bayon, 110 CV su Kona.

Hyundai Kona GPL

Questa motorizzazione è disponibile negli allestimenti XTech e Business. Il primo offre, tra le altre cose, cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne, di posizione e posteriori a LED, retrocamera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Smart Key con avviamento a pulsante, sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), quadro strumenti digitale da 12 pollici e un avanzato pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida. L'allestimento Business aggiunge ulteriori contenuti dedicati a comfort e funzionalità, tra cui cerchi in lega da 17 pollici o 18 pollici, sedile guidatore con supporto lombare elettrico, caricatore wireless per smartphone, retrovisori ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e retrovisore interno elettrocromico.

Prezzi, rispettivamente, da 27.350 euro e 28.750 euro.

Hyundai i20 GPL

La motorizzazione GPL è proposta solamente nell'allestimento Connectline che propone di serie cerchi in lega da 16 pollici, cluster Supervision TFT LCD da 10,25 pollici, sistema di navigazione con touchscreen da 10,2 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, servizi telematici Bluelink, aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), Bluetooth con riconoscimento vocale e comandi audio al volante. Prezzi da 22.250 euro.

Hyundai Bayon GPL

Su Bayon, l'alimentazione bifuel è offerta nelle versioni XTech e Business. Già dal primo allestimento, la dotazione di serie include quadro strumenti digitale LCD con cluster TFT centrale da 4.2 pollici, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25 pollici, servizi Bluelink, aggiornamenti OTA, Apple CarPlay e Android Auto e un completo pacchetto Hyundai SmartSense con i principali sistemi di assistenza alla guida. L'allestimento Business arricchisce ulteriormente la dotazione con cerchi in lega da 16 euro, fari Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, Cluster Supervision digitale da 10,25 pollici, griglia anteriore Glossy Black e illuminazione ambiente.

Prezzi rispettivamente da 23.300 euro e 24.600 euro.

Offerte lancio

Hyundai ha deciso di proporre una serie di offerte dedicate al lancio di queste motorizzazioni.

Hyundai i20 GPL Connectline è acquistabile a partire da 16.750 euro oppure da appena 75 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 5.772 euro e un Valore Futuro Garantito pari alla rata finale di 10.903 euro.

è acquistabile a partire da 16.750 euro oppure da appena 75 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 5.772 euro e un Valore Futuro Garantito pari alla rata finale di 10.903 euro. Hyundai Bayon GPL XTech è disponibile a partire da 17.700 euro oppure da 85 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 7.168 euro e un Valore Futuro Garantito di 9.976 euro.

è disponibile a partire da 17.700 euro oppure da 85 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 7.168 euro e un Valore Futuro Garantito di 9.976 euro. Hyundai Kona GPL XTech è proposta a partire da 22.150 euro oppure da 139 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 7.300 euro e un Valore Futuro Garantito di 13.128 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026