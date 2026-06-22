Hyundai i20 N pronta al ritorno in Europa: motore ibrido e debutto sempre più vicino

Una i20 N per l'Europa è d'obbligo, così si è espresso il responsabile R&D di Hyundai, Manfred Harrer, aprendo la strada al ritorno nel Vecchio Continente dell'hot hatch. Buone notizie, quindi? Parrebbe di si. La precedente i20 N rappresentava il modello d'ingresso della gamma N della casa automobilistica coreana che includeva anche la più grande i30 N. Successivamente sono arrivate le elettriche IONIQ 5 N e IONIQ 6 N. Sul mercato, la più piccola i20 N se la doveva vedere con modelli come Ford Fiesta ST , Mini Cooper S e Volkswagen Polo GTI. L'ultima generazione era stata lanciata nel 2021 ma dopo solamente 3 anni era stata ritirata dal mercato in quanto la casa coreana aveva deciso di abbandonare le hot hatch a benzina.

Buone notizie: la Hyundai i20 N sta per tornare

La buona notizia è che Hyundai ha deciso di riproporre la piccola i20 N in Europa come modello per ampliare l'attrattiva del marchio tra gli acquirenti più giovani.

Una i20 N per l'Europa è d'obbligo. Il divario è troppo grande tra i precedenti modelli N a benzina di Hyundai e i loro successori elettrici, più grandi e molto più potenti. Abbiamo bisogno di questo modello entry level per i nostri clienti. Stiamo lavorando intensamente per farlo il prima possibile.

Visto l'attuale mercato, una nuova Hyundai i20 N si troverebbe ad affrontare un numero inferiore di rivali rispetto al passato, dato che altre case automobilistiche sono uscite da questo segmento per via delle sempre più stringenti normative sulle emissioni.

Hyundai i20 N, la prova in pista

Come sarà la nuva Hyundai i20 N?

I prototipi della nuova hot hatch sono già in fase di test, ha affermato Harrer, e il lancio ''non è poi così lontano''. Ovviamente il responsabile R&D di Hyundai non ha voluto fornire molti dettagli. Tuttavia ha affermato che sarebbe logico ''utilizzare la tecnologia esistente'' come base, lasciando intendere che il motore potrebbe derivare da una versione dell'ibrido a quattro cilindri da 1,6 litri di cilindrata già presente su altri modelli Hyundai. Unità che ovviamente verrebbe modificata per garantire prestazioni maggiori.

Hyundai, come sappiamo, sta lavorando alla nuova generazione della i20. In Brasile ha già fatto il suo debutto e in Euopa è attesa nei prossimi mesi sebbene siano previste alcune modifiche estetiche e per gli interni. Una nuova i20 N ovviamente sarà basata su questa nuova generazione. La conferma del ritorno della i20 N arriva dopo che Joon Park, responsabile della divisione N, aveva dichiarato lo scorso anno che il marchio sportivo non avrebbe perseguito una gamma interamente elettrica.

Non rimane, quindi, che attendere novità sul ritorno della Hyundai i20 N in Europa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026