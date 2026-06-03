Kia PV5 Passenger a 6 e 7 posti: il van elettrico cresce e punta alla mobilità condivisa

Kia amplia la gamma PV5 Passenger con nuove configurazioni a 6 e 7 posti e aggiornamenti Model Year 2027 su tutta la gamma.

Il Kia PV5 cresce. Il van elettrico sudcoreano, già eletto International Van of the Year 2026, si arricchisce di due nuove configurazioni a 6 e 7 posti che ne aumentano le possibilità di utilizzo. Gli ordini sono già aperti presso la rete dei concessionari Kia, con l'avvio della produzione fissato al 15 luglio 2026.

Come cambia il Kia PV5 Passenger

Kia PV5 Passenger, vista laterale

Le due nuove varianti si aggiungono alla versione a 5 posti già disponibile e si rivolgono a un pubblico più ampio. Dalle famiglie numerose ai servizi di ride-hailing, dai transfer aeroportuali alle navette aziendali: le nuove configurazioni coprono un ventaglio ampio di utilizzi. La versione a 6 posti adotta una disposizione 1-2-3 con 315 litri di vano anteriore accanto al conducente e 350 litri di bagagliaio posteriore. Quella a 7 posti segue invece uno schema 2-2-3, con 318 litri di bagagliaio espandibili fino a 785 litri abbattendo la terza fila.

Entrambe le configurazioni beneficiano della piattaforma E-GMP.S, che garantisce un pavimento completamente piatto e fino a 1.041 mm di spazio per le gambe, 1.076 mm di altezza interna e 1.732 mm di larghezza. L'accesso alla seconda e alla terza fila è facilitato da un gradino con un'altezza di soli 399 mm e da porte scorrevoli automatiche.

Abitacolo Kia PV5 Passenger a 6 e 7 posti.

Sul fronte delle prestazioni, le nuove versioni offrono oltre 390 km di autonomia nel ciclo WLTP e supportano la ricarica DC fino a 150 kW, una potenza che consente di passare dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Interessante anche la presa di ricarica anteriore, posizionata in modo da permettere la ricarica senza bloccare l'accesso al vano posteriore. È disponibile anche la funzione Vehicle-to-Load, grazie alla quale alimentare dispositivi esterni tramite la presa dedicata.

Al centro dell'abitacolo c’è un display da 12,9” con sistema operativo Android Automotive, accanto al quale trova posto un quadro strumenti digitale da 7,5” e l’accesso allo store Pleos per le app.

Il quadro strumenti del nuovo Kia PV5 Passenger a 6 e 7 posti

Le versioni a 6 e 7 posti arrivano insieme agli aggiornamenti Model Year 2027. Questi aggiornamenti introducono su tutta la gamma un bracciolo regolabile in altezza per il conducente, il sistema Walk Away Lock (che blocca automaticamente le porte quando il conducente si allontana dal veicolo con la chiave in tasca) e un'antenna a profilo piatto che mantiene l'altezza del veicolo sotto 1,9 metri (un requisito importante per l'accesso a parcheggi coperti e garage aziendali). Kia completa l’offerta con la garanzia di 7 anni o 150.000 km, con 8 anni per il pacco batteria ad alta tensione.

Le altre novità

Gli aggiornamenti Model Year 2027 non riguardano solo la gamma Passenger. Anche le versioni Cargo e Chassis Cab ricevono novità significative. Per la variante Cargo la principale novità è l'arrivo della configurazione a 3 posti in cabina. Le versioni L2H1 saranno le prime a riceverla da agosto 2026, seguite dalle L2H2 da novembre 2026 e dalle L1H1 da gennaio 2027. A completare il pacchetto, un supporto lombare per il conducente e un nuovo divisorio composito tra cabina e vano di carico, più resistente e con un isolamento acustico migliore.

Per il Chassis Cab arrivano invece la capacità di traino e la telecamera di retromarcia RVM, utile nelle manovre in spazi ristretti. Su tutta la gamma arriva anche la ricarica da 22 kW in corrente alternata, disponibile su alcune versioni Cargo da luglio 2026 e progressivamente estesa fino alle versioni Passenger a 6 e 7 posti, che la riceveranno a partire da settembre 2027.

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