Prova Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT7 GT Line: agile, ricca e con un look tutto nuovo

Il compatto crossover coreano ha uno stile più contemporaneo, interni digitali, vivace motore ibrido e consumi convincenti. Ecco come va

Per questo 2026 la Kia Stonic (guarda la prova di Kia Stonic 2026) si è presentata con un nuovo look, interni rinnovati e contenuti multimediali di ultima generazione. Insomma, un bel vestito che esalta quello che c'è sotto, ovvero l'affidabile motore 1.0 T-GDi MHEV, ovvero un mille tre cilindri turbo-benzina con un sistema ibrido leggero 48V, da 115 CV/172 Nm, abbinato a un cambio doppia frizione DCT a 7 rapporti (ma c'è anche il manuale a 6 marce).

Insomma, una interessante novità da parte della casa coreana, per un segmento B altamente competitivo sul mercato italiano, dove le proposte non mancano di certo. L'ho provata in queste settimane e ne ho ricavato un giudizio, personalmente, positivo sotto diversi punti di vista. Mettetevi comodi che ve la racconto.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: la prova del crossover compatto coreano

Dicevo dell'inedito stile, oggi molto più attuale e in linea con il family feeling introdotto dai modelli elettrici e dalla Sportage. Per esempio, tutto il frontale mostra un carattere deciso grazie all'impianto luci a LED che allarga visivamente la calandra, al paraurti ridisegnato ea parafanghi muscolosi. Il profilo è sempre equilibrato e reso più atletico dai cerchi in lega da 17''. Il crossover asiatico prosegue l'aggiornamento del look con una coda più moderna grazie alle luci affilate a LED della nuova firma luminosa a C, al portellone e ai paraurti rinnovati.

Nel complesso, siamo davanti a tratti piacevoli ed equilibrati, che fanno dimenticare quelli più convenzionali del modello uscente e introducono subito le novità che troveremo in abitacolo.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: l'abitacolo si rinnova con più tecnologia e qualità percepita

E appena salito a bordo noto immediatamente il grande lavoro degli interior designer di Kia, che hanno messo mano un po' ovunque, fermo restando il focus su razionalità, spazio per i passeggeri e migliore qualità percepita rispetto a prima.

Si alza la qualità che si tocca

Parto dalla plancia, che ruba subito l'occhio grazie al cluster digitale con doppio display da 12,3'' per guidatore e infotainment, dopo ne parliamo. Ci sono nuovi sedili (diversi per i tre livelli di allestimento), plastiche dall'aspetto più solido e ben assemblate anche se rigide in buona parte dell'abitacolo e un bel volante in pelle bicolore, con comandi fisici per radio e cruise control, con l'originale pulsante dei Drive Mode inserito nella razza inferiore.

Interessante la soluzione per modificare le funzioni fra clima e navigazione grazie alla barra multifunzione sotto il touchscreen: basta un tocco per richiamarle sul display a seconda della necessità. Anche qui, l'ispirazione arriva dai modelli più grandi della gamma.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: sedili confortevoli e ben sagomati per trattenere il corpo

Lo spazio giusto per tutto

La console centrale è bassa e poco ingombrante e ospita la piastra di ricarica del telefono e un portaoggetti. Mi piace un po' meno la grossa leva del cambio automatico. Pratica da manovrare, ma dallo stile un po' agée rispetto a pulsanti, cursori e nottolini dei cambi automatici più moderni.

Buono lo spazio a disposizione davanti e dietro nei suoi 4,17 metri di lunghezza; diciamo che ci state bene in quattro con il quinto un pizzico sacrificato. Il bagagliaio ha una capacità di 352/1.155 litri con piano di carico regolabile su due altezze. Non una piazza d'armi nonostante i 6,5 cm in più del modello precedente, evidentemente tutti appannaggio degli ingombri esterni.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: il quadro strumenti digitali configurabile da 12,3''

Tramite il touchscreen centrale avrete accesso a tutto il pacchetto di servizi di bordo e online a partire dal navigatore, per passare alle informazioni utili sulla macchina e sui viaggi oltre che alla gestione completa, compresa la manutenzione tramite app dedicata. Un sistema efficace, ma con una risoluzione grafica un po' arretrata rispetto a modelli rivali. Poco male, anche perché leicone sullo schermo sono belle grandi per facilitarne l'utilizzo. Meglio così piuttosto che mille funzioni difficili da gestire durante la guida.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: il touchscreen da 12,3'' del sistema infotainment

Per lo smartphone serve il cavo

Però, manca l'integrazione wireless di Apple Car Play e Android Auto e usare il cavetto è quasi “preistoria”. Se devo fare un altro appunto, ho trovato gli ADAS un po' invasivi. La versione GT-Line della prova è equipaggiata con il pacchetto fino al livello 2; tuttavia, il mantenimento della carreggiata è un po' brusco nel funzionamento e il cruise control non è fra i più delicati nel mantenere le distanze.

Invece, considero da sempre un gran colpo di genio la telecamera di attenzione in caso di svolta o sorpasso, che mostra sul cruscotto cosa c'è dietro di voi per effettuare la manovra in piena sicurezza.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Linea: motore 1.0 tre cilindri MHEV 48V da 115 CV

Motore 3 cilindri turbo-benzina MHEV, 998 cc Potenza max 115 CV Coppia max 172 Nm Velocità 182 km/h Cambio - trazione Automatico 7 DCT - anteriore Dimensioni - baule 4,17 x 1,76 x 1,52 m - 352/1.155 litri Consumo medio 5,4 litri/100 km (18,6 km/litro) Peso 1.196 kg Prezzo da 30.750 euro

Il piccolo tricilindrico è bello vispo se sollecitato a dovere. Però, secondo me, questa non è la sua zona di comfort e lo mostra con qualche vibrazione e una rumorosità più evidenti. Semmai, a lui piace girare da basso regime fino alla zona medio/alta del contagiri, dove dà il meglio di sé. Non è un missile, ma offre un ottimo bilanciamento tra prestazioni e piacere di guida. Per esempio, la velocità massima è di 182 km/h, niente male.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: abbastanza agile in città e gradevole fuori dai centri urbani

Agile e costruito su strada

La Stonic 1.0 TGD-i MHEV 48V è una macchina piuttosto agile in città, dove si muove abbastanza rapidamente in coda, come in parcheggio grazie anche alla telecamera posteriore. Lo sterzo è un po' leggero e non eccelle in precisione, ma mi rendo conto che sono io a pretendere, forse, un po' troppo. Semmai, offre una bella direzionalità e la sua delicatezza sarà apprezzata da chiunque.

Se seleziona la modalità Sport delle tre a disposizione (le altre sono Eco/Normal), diventa un pizzico più diretto e attenua quella personale sensazione di modesto feeling. Per inciso, i tre profili di guida sono molto ben riconoscibili e adattano le reazioni della Stonic in modo chiaro.

Sa essere confortevole

Il comfort generale è garantito anche dal buon lavoro delle sospensioni, che riescono a smorzare i colpi delle strade rovinate, del pavé e degli ostacoli in genere, ma offrono anche una buona solidità in curva. Mi è piaciuto assai questo equilibrio complessivo, perché la compatta coreana è un'auto sicura, che sa essere brillante, comoda e pratica a seconda delle necessità.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: tre profili di guida, Eco, Normal e Sport

Un'auto poco “assetata”

Bene, infine, la voce consuma. Il tre cilindri turbo non patisce troppo il peso della macchina (1.195 kg) né lo stile di guida. Nei critici stop & go cittadini si fanno 12,7 km/litro, in autostrada si arriva a 17,4 km/litro e in extraurbano toccate i 19,1 km/litro. Se utilizza la modalità Eco, la Stonic veleggia tantissimo nel rilascio, spegnendo il motore per risparmiare sui consumi.

Kia Stonic 1.0 TGD-i 7 DCT GT Line: poco meno di 31.000 euro e 7 anni di garanzia

La nuova Kia Stonic 1.0 TGD-i 115 DCT, escluse promozioni, attacca il listino a 27.750 euro nella versione Style e 30.750 euro nella versione più ricca e sportiva GT Line, come quella del test (guarda homepage e configuratore Kia Italia). Il compatto crossover asiatico offre un buon rapporto qualità/prezzo soprattutto nella variante di accesso, che è equipaggiata con tutti gli accessori più qualificati del segmento B per comfort, sicurezza e piacere di utilizzo. Naturalmente, è di serie la garanzia di 7 anni/150.000 km. Voi cosa non pensate di questo modello del produttore coreano? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/05/2026