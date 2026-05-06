Kia Sportage, prova della versione Tri-Fuel: full hybrid a GPL

Se pensavi che il matrimonio tra l’ibrido e il gas fosse un esperimento isolato, sappi che in Kia hanno deciso di fare sul serio. Dopo aver visto come funziona sulla Niro, è il momento di mettere alla prova la Kia Sportage Tri-Fuel: la formula è la stessa, ma qui applicata al SUV che, di fatto, è il pilastro del brand.

Mettiamoci subito al volante per capire se questo mix tra motore full hybrid e alimentazione a GPL sia davvero l'arma definitiva contro il caro carburante e, soprattutto, se può davvero mandare in pensione il Diesel.

Kia Sportage Tri-Fuel, 3/4 anteriore

Sviluppata insieme a Westport Fuel System Italia (BRC), la Sportage Tri-Fuel è il primo SUV nel nostro Paese a combinare full hybrid e GPL con una garanzia ufficiale completa (di 7 anni o 150.000 km). Al volante, la prima cosa che noti è che non noti nulla: il passaggio tra benzina e gas è impercettibile.

Per strada si perdono appena due cavalli sono 237 invece di 239 CV sotto il pedale destro, 65 CV dei quali di origine elettrica, a dare una spinta sempre pronta e vigorosa: al netto di un cambio automatico a 6 rapporti efficiente quando fa tutto da sé, ma non sempre pronto quando lo adoperi in modalità manuale con le palette dietro al volante.

Lo 0-100 km/h che si copre in 7,9 secondi e la velocità massima di 196 km/h descrivono comunque un'auto dal temperamento vivace, che si destreggia bene tra le curve, trasmettendo una sensazione di agilità sopra le aspettative. A patto di accompagnarla e non strattonarla, visto che l'assetto molleggiato risponde per le rime agli strapazzi.

Fuori città il comfort è elevato. In autostrada si viaggia bene, anche se gli specchietti generano qualche fruscio aerodinamico, mentre sui blocchi di porfido le sospensioni sono un po' meno gentili di quel che mi aspettavo. Il comportamento comunque è sempre equilibrato per adattarsi a qualunque tipo di necessità.

E con un'autonomia complessiva superiore ai 1.500 km, tra GPL (650 km) e benzina (870 km), la Sportage è una concreta alternativa al Diesel per chi macina chilometri come se non ci fosse un domani. Tanto più che...

Il test della Kia Sportage Tri-Fuel

La differenza di prezzo tra il GPL e la benzina è di circa 1 euro al litro e nel confronto diretto con la sorella full hybrid, la Sportage Tri-Fuel permette di risparmiare circa 5 euro ogni 100 km.

Il vantaggio calcolato su 10 anni con una percorrenza di 20.000 km/anno è pari a 8.200 euro, tenendo conto delle spese extra per la manutenzione dell'impianto GPL (1.200 euro) e della sostituzione decennale della bombola (500 euro).

Calcolando il sovrapprezzo di 2.000 euro tra la Tri-Fuel e la versione semplicemente full hybrid, il risparmio effettivo si ferma a 6.200 euro, che non sono affatto pochi e aumentano considerevolmente di pari passo con le percorrenze annue.

Tra gli extra già conteggiati c'è pure lo speciale lubrificante del sistema Valve Protection, che previene un'usura precoce delle valvole e delle relative sedi con l'iniezione di 1 litro di additivo specifico da un serbatoio dedicato. La sua autonomia è di 15.000 km, così da permettere il rabbocco durante i normali tagliandi del veicolo.

La prova della Kia Sportage Tri-Fuel

Motore 4 cilindri, 1,6 litri, turbo benzina, full hybrid + GPL Potenza 237 CV Coppia 380 Nm Cambio Automatico a 6 rapporti Trazione Integrale Velocità 196 km/h 0-100 km/h 7,9 secondi Misure 4,54 x 1,87 x 1,65 m Bagagliaio da circa 560 litri Prezzo da 40.000 euro

Kia Sportage Tri-Fuel, la console centrale con il commutatore per la marcia a GPL

Per il resto, la Sportage rimane il SUV che già conoscevi: aggiornata nel 2025 con la nuova griglia e le luci diurne che le donano un frontale ispirato alla ''ammiraglia'' elettrica EV9.

A bordo, la sostanza non manca. In 4,54 metri di lunghezza si sta comodi in cinque e il bagagliaio è generoso: parliamo di circa 560 litri (una trentina di litri in meno rispetto al modello privo della bombola del GPL).

Bene gli interni, solidi e ben confezionati, senza però perdere un look piuttosto concreto soprattutto per via della finitura dei pannelli porta.

Tecnologie e infotainment si confermano allo stato dell'arte, offrendo anche la possibilità di scaricare app per lo streaming e persino videogame da giocare sul display a centro plancia.

Kia Sportage Tri-Fuel, la plancia

Kia Sportage Tri-Fuel è proposta in tre allestimenti, con prezzi da 40.000 a 44.750 euro, con un sovrapprezzo di 2.000 euro rispetto alla Sportage HEV full hybrid priva dell'impianto a GPL.

Si parte con la Business per passare alla Style, che per 42.750 euro aggiunge monitoraggio dell'angolo cieco, schermo della strumentazione da 12,3'' (quello dell'infotainment lo era già su Business), vetri privacy, supporto lombare elettrico lato guida e ricarica wireless per lo smartphone.

Il top dell'offerta Tri-Fuel, chiamato Black Edition aggiunge una caratterizzazione estetica con cerchi, minigonne, specchi e altri particolari nero lucido, oltre a sedili e portellone elettrici, volante in pelle e luci posteriori a LED. Scopri di più sul configuratore ufficiale.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/05/2026