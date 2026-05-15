Kia PV5 WAV Side Entry: il van elettrico pensato per la mobilità accessibile

KIA amplia la gamma della PV5 con l'introduzione di una nuova versione pensata per rendere più accessibile la mobilità delle persone. Si chiama PV5 WAV Side Entry ed è pensato per poter far salire a bordo senza problemi le persone in sedia a rotelle. Il debutto è avvenuto in occasione della fiera Motability Scheme Live di Birmingham, nel Regno Unito.

Nuove soluzioni per una mobilità più accessibile

Per PV5 WAV Side Entry, KIA ha progettato una configurazione con accesso laterale per sedie a rotelle che consente l’accesso diretto dal marciapiede. Il van elettrico (qui la nostra prova) adotta così una configurazione pensata per l'ambito urbano che si tratti di trasporto privato o servizio taxi/navette.

Per l'accesso laterale con sedie a rotelle è stato sviluppato un sistema di rampa manuale a due stadi, pensato per adattarsi a diverse condizioni stradali e dei marciapiedi. Nello specifico, la rampa presenta un’inclinazione massima di 13,1 gradi, o di 11 gradi quando utilizzata da un marciapiede alto 150 mm. Per agevolare l'accesso la sera o comunque in condizioni di visibilità limitata, nel pavimento della rampa è integrato un modulo di illuminazione.

All'interno del van, lo spazio centrale dedicato alla carrozzina crea un ambiente interno più integrato per tutti gli occupanti. Le configurazioni dei sedili includono una disposizione per il trasporto passeggeri standard oppure una configurazione che consente l’alloggiamento di una persona in sedia a rotelle. Il sedile della terza fila, con frazionamento 60:40 e ribaltamento verso l’alto, permette a un accompagnatore di stare seduto accanto alla persona in carrozzina.

KIA PV5 WAV Side Entry

PV5 WAV Side Entry è inoltre dotato di strutture del pavimento rinforzate per una maggiore durabilità e di un sistema integrato di ancoraggio della sedia a rotelle che garantisce un posizionamento sicuro durante il trasporto. Quando la rampa è chiusa, l’allestimento si integra perfettamente con il veicolo originale, garantendo comfort, spazio e praticità d’uso per tutti i passeggeri. La produzione del PV5 WAV Side Entry partirà nei prossimi mesi e la disponibilità sui mercati sarà annunciata in un secondo momento. Questa versione del van elettrico di KIA diventa quindi una soluzione interessante sia per le famiglie e sia per chi offre servizi di trasporto.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026