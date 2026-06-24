Hyundai prepara la nuova Elantra, ecco cosa svelano i test: arriverà anche in Europa?

Hyundai Elantra è un modello di grande successo degli Stati Uniti con 148.200 unità vendute lo scorso anno. Nel 2026 le vendite sono in crescita e presto a dare ulteriore spinta al successo di questo modello ci penserà l'arrivo della nuova generazione. La nuova Elantra (nome in codice CN8) è stata infatti intercettata durante una sessione di test sulle strade di montagna in Europa. Il prototipo appare ancora camuffata con pellicole e teli a coprire la carrozzeria ma si notano comunque alcune cose interessanti.

Curiosità, la nuova Elantra è stata immortalata mentre trainava un rimorchio. Probabilmente l'auto stava effettuando prove sull''impianto frenante.

Hyundai Elantra

La nuova Elantra arriverà in Europa

Il fatto che la vettura sia stata immortalata in Europa e per di più con targhe tedesche, sta alimentando voci che Hyundai possa decidere di portare la nuova Elantra in Europa. Visto il successo che ha ottenuto su altri mercati, potrebbe essere una buona idea. Per il momento, comunque, non si può fare altro che attendere novità.

Hyundai Elantra

Come cambia la nuova Hyundai Elantra

Da quanto si può vedere, i fari della nuova Elantra rivelano che saranno differenti da quelli attuali. La nuova configurazione presenta ai lati moduli LED rettangolari integrati in un'ampia griglia che ricorda il concept Hyundai N Vision 74. Fari che comunque saranno collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Passando al posteriore, sarà presente una barra luminosa a LED che andrà a collegare i gruppi ottici a sviluppo verticale. La vettura delle foto spia adottava inoltre cerchi in lega ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

Complessivamente, la nuova generazione dovrebbe presentare un look più sportiveggiante di quella attuale. Gli interni non si vedono ma possiamo aspettarci un ambiente minimalista, con pochi tasti fisici, strumentazione digitale e il nuovo sistema infotainment Pleos Connect.

Hyundai Elantra

Motori

I dettagli relativi alla motorizzazione sono ancora avvolti nel mistero, ma il modello destinato al mercato statunitense dovrebbe offrire un motore endotermico, forse il 4 cilindri di 2 litri da 150 CV della K4. Se davvero la nuova Hyundai Elantra dovesse arrivare in Europa, possiamo attenderci la disponibilità di motorizzazioni ibride. Non rimane che attendere maggiori informazioni. Il debutto sarebbe atteso entro la fine del 2026.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026