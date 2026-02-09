Nuova Hyundai Elantra tra presente e futuro: ancora motori termici e design N Vision 74

La nuova generazione di Hyundai Elantra, identificata con il nome in codice CN8, è stata immortalata durante i collaudi nel Nord Europa. Abbiamo visto le immagini dei prototipi ancora mimetizzati, ma ci siamo divertiti a ricreare il suo stile con l’aiuto dell’AI e il risultato (foto in alto) è piuttosto interessante.

Test per la nuova Hyundai Elantra

Le prove sulla neve della Scandinavia ci danno delle conferme sull’evoluzione stilistica della berlina coreana (guarda la homepage di Hyundai Italia). Inoltre, le targhe tedesche avvistate sulle auto danno credito all’ipotesi di un possibile arrivo della Elantra anche sul mercato europeo. Ma adesso guardiamola insieme.

Nuova Hyundai Elantra: la berlina potrebbe arrivare anche in Europa entro fine 2026

Frontale high-tech ispirato alla N Vision 74

Il frontale segna una netta discontinuità con il modello che conosciamo. I nuovi fari adottano moduli LED rettangolari integrati in una griglia ampia e scolpita, con richiami evidenti alla concept car Hyundai N Vision 74 (guarda il concept Hyundai).

A completare il quadro c’è una firma luminosa a LED orizzontale che attraversa l’intera fascia anteriore, enfatizzando la larghezza visiva e rafforzando l’identità di stampo futuristico della berlina.

Nuova Hyundai Elantra: design affusolato e ispirato al concept N Vision 74

Coda più sportiva e raffinata

Anche al posteriore la futura Hyundai Elantra mostra soluzioni decise. Le immagini ci rivelano una barra LED a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici, affiancata da elementi triangolari dal gusto neo-retrò. I parafanghi scolpiti e i volumi posteriori più marcati contribuiscono a un look complessivamente più dinamico e maturo.

Nuova Hyundai Elantra: dettaglio sui fari a LED ancora mimetizzati dalle coperture nere

Motori: Hyundai punta ancora sulla combustione

Detto della nuova impronta stilistica, un’altra notizia molto interessante arriva dalle possibili motorizzazioni. In controtendenza rispetto a molti concorrenti che stanno puntando su modelli full electric, Hyundai sembra intenzionata a proseguire con i motori termici. La gamma dovrebbe includere una variante benzina 1.6, a cui si aggiungerebbero le versioni ibride e una b-fuel GPL per mercati selezionati, mantenendo efficienza, affidabilità e costi accessibili.

Nuova Hyundai Elantra: manterrà i motori endotermici compresa la versione bi-fuel GPL

Debutto atteso nel 2026

La silhouette da simil coupé a quattro porte, il profilo basso e le linee tese fondono ispirazioni del passato e soluzioni aerodinamiche moderne. Secondo voci di corridoio, il debutto mondiale della nuova Hyundai Elantra è previsto nel corso del 2026, dando nuova spinta alla storica berlina coreana. Voi cosa ne dite? Vi piace questa proposta di Hyundai? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/02/2026