KIA Niro restyling si presenta in Europa: addio all'elettrico, solo ibrido

Dopo il debutto in Corea del Sud avvenuto pochi mesi fa, il restyling della KIA Niro si presenta in Europa. Questo SUV per la casa automobilistica è stato molto importante con oltre 620 mila unità vendute nel Vecchio Continente. Adesso, con il facelift arrivano diverse novità estetiche ma il più grande cambiamento probabilmente è quello che riguarda le motorizzazioni. Infatti, sparisce la versione elettrica perché la nuova KIA Niro sarà proposta unicamente con una motorizzazione Full Hybrid.

KIA Niro

Come cambia la KIA Niro: esterni

Le novità estetiche del facelift riguardano soprattutto il frontale che è stato ridisegnato per allineare il modello alla filosofia di design ''Opposites United'' della casa automobilistica. Tradotto, il frontale presenta adesso un look più pulito che richiama quello di modelli come EV2 e EV3 con nuovi fari dotati di una firma luminosa a T. I nuovi fari adottano anche la tecnologia Multi-Faceted Reflector (MFR) che migliora la distribuzione della luce per una maggiore sicurezza nell'uso quotidiano.

KIA Niro

Piccoli ritocchi anche al posteriore dove il portellone posteriore è stato rivisto con l'alloggiamento della targa che adesso è stato spostato nel paraurti. Ci sono novità anche per i gruppi ottici dove troviamo nuovi elementi luminosi. Nuova KIA Niro misura 4.430 mm di lunghezza, con un passo di 2.270 mm. Il Cx è di 0,28 e a disposizione ci sono cerchi da 16 o da 18 pollici. Il bagagliaio offre invece una capacità di 430 litri. KIA per il suo nuovo SUV dichiara una capacità di traino fino a 1.010 kg.

Nuovi interni

KIA ha lavorato molto sugli interni per rinnovarli e alzare l'asticella della qualità percepita. Plancia e console centrale sono state ridisegnate per integrare al meglio l'ampio pannello in cui al suo interno troviamo il quadro strumenti da 12,3 pollici e quello sempre da 12,3 pollici del sistema infotainment. Anche la nuova Niro si allinea quindi a quanto offrono gli altri modelli della casa automobilistica. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. C'è anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone e si può avere pure un head up display.

KIA Niro

Motore

La nuova KIA Niro punta tutto sul Full Hybrid. Dunque, sotto al cofano troviamo un motore a benzina a iniezione diretta GDI da 1,6 litri da 102 CV abbinato a un motore elettrico da 43 CV. Complessivamente la potenza combinata è di 138 CV. Il tutto abbinato a un cambio automatico a 6 marce. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi e velocità massima di 170 km/h.

Ovviamente non può mancare un ampio pacchetto di sistemi ADAS che permette di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2. Ancora non sappiamo esattamente quando il nuovo modello sarà disponibile in Italia.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026