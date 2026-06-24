Il cambio simulato delle Hyundai N elettriche diventerà ancora più realistico

Le future Hyundai N elettriche sulla piattaforma IMA avranno un cambio simulato più realistico, con suoni e vibrazioni migliorati.

Quando la Hyundai Ioniq 5 N arrivò sul mercato, fu una vera sorpresa. Il sistema N e-Shift, capace di mimare le scalate di un cambio a doppia frizione con tanto di colpo in avanti all'innesto della marcia superiore, è stato così convincente da spingere altri costruttori (tra cui Honda e Porsche) a sviluppare soluzioni analoghe per i propri modelli ad alte prestazioni a batteria. Ora Hyundai sta lavorando allo step successivo, per rendere ancora più realistico il cambio simulato delle prossime auto elettriche della serie N.

La prossima versione del cambio simulato Hyundai

Manfred Harrer, responsabile globale della ricerca e sviluppo di Hyundai, ha dichiarato ad Autocar di essere «estremamente orgoglioso» della tecnologia e di volerla portare a un livello superiore con la prossima generazione di modelli N elettrici. «Siamo noi a guidare, non a seguire», ha detto. «Nella prossima generazione di queste auto voglio renderla ancora più realistica. Voglio migliorarla ulteriormente.» Harrer ha indicato alcune direzioni su cui si concentrerà questo miglioramento. Da una parte c’è il suono del motore quando è al minimo, gli scoppi allo scarico e le vibrazioni trasmesse all'abitacolo. Queste sono alcune delle caratteristiche che, a suo avviso, potrebbero «portare al livello successivo» il coinvolgimento del guidatore.

La base tecnica su cui verranno sviluppate queste future Hyundai N sarà la piattaforma IMA, l'architettura destinata a sostituire nei prossimi anni l'attuale E-GMP. Harrer non ha fornito una data precisa, ma ha inquadrato il passaggio nel ciclo di vita ordinario della piattaforma. L’E-GMP fu introdotta nel 2021 e la Ioniq 5, prima auto a utilizzarla, sarà pronta per la sostituzione intorno al 2028, momento che potrebbe coincidere con il debutto della piattaforma IMA. La nuova architettura porterà la tecnologia a 800V di nuova generazione per la ricarica rapida e batterie di quinta generazione con miglioramenti di efficienza e integrazione.

Hyundai non ha ancora specificato quali modelli della gamma Ioniq riceveranno la versione N sulla nuova piattaforma. Harrer si è limitato a confermare che IMA sarà la base delle prossime Hyundai N, con l'obiettivo di mantenere la divisione sportiva al vertice del segmento delle sportive elettriche.

FONTE: Autocar

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 24/06/2026