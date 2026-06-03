Le novità della Toyota GR86 2027 (che noi non avremo)

Toyota GR86 2027: affinamenti al cambio manuale e una migliore risposta dell'acceleratore. Scopri tutti i dettagli tecnici

Ormai bandita dal nostro Paese per problemi di emissioni, in attesa di vedere una Toyota GR86 di terza generazione, il modello attuale si affina per gli altri mercati e debutta negli USA con piccoli accorgimenti per i puristi della bella guida.

Prova ne sia che tra gli interventi spicca la realizzazione di uno smusso di mezzo millimetro sul selettore del cambio, così da rendere più fluida la scalata dalla quinta alla quarta marcia. E le rifiniture non finiscono qui.

Toyota GR86 2027, su strada

Nuovi colori e un pizzico di rosso in abitacolo

La GR86 2027 porta al debutto anche una nuova vernice grigiastra per la carrozzeria denominata Thunder, abbinata a piccoli tocchi nell'abitacolo pensati per rinfrescare l'ambiente.

Chi sceglie l'allestimento Premium ora può ordinare i rivestimenti interni in colore rosso. I tecnici hanno rivisto anche le finiture nere della leva del cambio e di vari comandi secondari, con l'obiettivo di restituire un colpo d'occhio più curato ed elegante.

Per adesso la casa non ha ancora diffuso le immagini ufficiali degli interni aggiornati, quindi sul risultato finale sospendiamo ogni giudizio fino al loro arrivo.

Toyota GR86 2027 grigio Thunder, il frontale

Sotto il cofano si lavora di mappatura

Sul fronte del motore non ci sono stravolgimenti meccanici: l'unità resta il noto quattro cilindri boxer da 2,4 litri capace di erogare 234 CV. La gestione elettronica è stata però rivista per affinare la risposta dell'acceleratore ai comandi del pedale destro.

La scelta della trasmissione rimane fedele alla linea, con il classico manuale a sei marce o l'automatico con lo stesso numero di rapporti.

Toyota GR86 2027, il motore Boxer a 4 cilindri

I prezzi e il destino della sorella BRZ

Capitolo listini: inutile parlarne, visto che da noi la Toyota GR86 non è più distribuita (negli USA, comunque, non sono ancora stati comunicati). Silenzio totale anche sulla sorella gemella Subaru BRZ, che finora ha condiviso con la Toyota la base meccanica, ma in futuro, chissà...

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