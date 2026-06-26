Hyundai i30 2027, piccoli ritocchi col nuovo Model Year: il prezzo non aumenta

Confermate le versioni 5 porte e Wagon, i motori benzina e un listino senza rincari

Per la Hyundai i30 è il momento di ricevere un piccolo aggiornamento con l'introduzione del Model Year 2027. Le novità riguardano essenzialmente un upgrade tecnologico. La buona notizia è che la casa automobilistica ha lasciato immutati i prezzi rispetto alla gamma 2026. Entriamo nei dettagli e scopriamo le novità.

Hyundai i30 2027

Arriva il 5G

Quali sono quindi le novità del nuovo Model Year? Hyundai ha introdotto il nuovo sistema Next Generation eCall con connettività 5G, evoluzione del sistema di chiamata automatica di emergenza che assicura una comunicazione ancora più precisa e affidabile nei momenti di necessità. Altra piccola novità, la disponibilità della nuova colorazione Cypress Green offerta di serie.

Anche la versione 2027 è proposta nelle varianti 5 porte e station wagon per chi cerca maggiore versatilità e un bagagliaio più grande.

Hyundai i30 2027

Motori

Nulla cambia sul fronte della meccanica e quindi sono confermate le motorizzazioni già esistenti. Si potrà quindi scegliere tra il benzina 1.0 T-GDI da 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti e tra il motore 1.6 T-GDI da 150 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti.

Allestimenti e prezzi

Hyundai i30 2027 si potrà avere negli allestimenti Business e N Line. Parlando delle dotazioni di serie, la versione base offre sistemi Hyundai SmartSense, assistenza alla partenza in salita HAC, monitoraggio della pressione pneumatici, chiamata d’emergenza Next Generation eCall con connettività 5G, fari anteriori Full LED, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico bi-zona, quadro strumenti Supervision da 10,25 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, Smart Key & Start Button, sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25 pollici, connettività Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti Over The Air gratuiti per i primi 6 mesi, servizi telematici Bluelink Lite per 10 anni e caricatore wireless per smartphone.

Hyundai i30 2027

L’allestimento N Line aggiunge una caratterizzazione più sportiva, sia all’esterno sia all’interno: il design dedicato comprende paraurti anteriori e posteriori specifici, minigonne laterali, doppio terminale di scarico, specchietti retrovisori esterni neri e cerchi in lega da 17 pollici sulla motorizzazione 1.0 T-GDI MT o da 18 pollici sulla 1.6 T-GDI 7DCT.

Quanto costa? Hyundai i30 5 porte Business 1.0 T-GDI 115 CV è disponibile a partire da 28.350 euro, mentre la versione Wagon parte da 29.850 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/06/2026