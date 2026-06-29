Hyundai Avante cambia tutto: ecco l'ottava generazione della Elantra

Hyundai ha approfittato del palcoscenico del Busan Mobility Show 2026 per togliere i veli sulla nuova generazione della Avante che per molti potrebbe non dire molto ma che in realtà noi conosciamo con un altro nome e cioè Elantra. Debutta quindi l'ottava generazione della berlina che rappresenta uno dei pilastri della gamma della casa automobilistica coreana.

Hyundai Avante

Design tutto nuovo

La nuova Elantra non ha nulla in comune con i modelli precedenti. Adotta infatti il nuovo linguaggio stilistico ''Art of Steel'' che le conferisce un aspetto più sportiveggiante grazie a una carrozzeria con linee più affilate. Il frontale è adesso caratterizzato da fari a LED suddivisi in sottili luci diurne a LED nella parte superiore e gruppi ottici principali integrati nelle prese d'aria del paraurti. Al posteriore, invece, troviamo luci a LED verticali e orizzontali che disegnano una firma luminosa a forma di H. Di profilo possiamo osservare la presenza di maniglie a filo con la carrozzeria e cerchi in lega da 18 pollici.

La nuova Avante/Elantra è lunga 4.765 mm, larga 1.855 mm e alta 1.425 mm, con un passo di 2.750 mm. È 55 mm più lunga e 30 mm più larga rispetto al modello precedente, con ulteriori 30 mm di allungamento del passo.

Hyundai Avante

Interni: c'è più tecnologia

Gi esterni sono quindi un'importante evoluzione di quelli del modello precedente grazie all'adozione del nuovo linguaggio di design. Gli interni, invece, hanno ricevuto un aggiornamento ancora più importante. Lo stile della plancia è minimalista ma senza eccessi. Al centro della plancia troviamo il display da 12,9 o da 14,6 pollici del sistema infotainment che può contare sulla nuova piattaforma Pleos Connect. Altra novità tecnologica, l'introduzione dell'assistente virtuale Gleo AI che permette di gestire le conversazioni con un linguaggio naturale. Un piccolo quadro strumenti digitale è posizionato vicino al parabrezza con le informazioni più importanti.

Sotto al display centrale, Hyundai ha collocato una serie di comandi fisici per rendere più intuitiva la gestione di alcune delle principali funzioni dell'auto, come la climatizzazione. Il selettore della trasmissione è stato inoltre spostato sul piantone dello sterzo. Parlando delle altre dotazioni degli interni, troviamo un sistema audio Bang & Olufsen, due piastre di ricarica wireless e porte USB per la ricarica. In termini di sicurezza, l'auto è dotata di 10 airbag e di una suite completa di sistemi ADAS, tra cui il nuovo Smart Cruise Control 2.

Hyundai Avante, interni

Motori

La berlina, almeno sul mercato coreano, sarà disponibile al lancio con due opzioni di propulsione. La prima è un motore a benzina aspirato da 2 litri che eroga 149 CV. C'è poi una motorizzazione Full Hybrid da 1,6 litri per una potenza complessiva di 157 CV. La versione ibrida è dotata di Smart Regenerative Braking 3.0 e dell'Hybrid Hierarchical Predictive Control System che, a detta del produttore, migliora l'efficienza dei consumi grazie alla capacità di prevedere il percorso.

Hyundai ha poi fatto sapere che arriverà pure la versione sportiva Avante N con un motore più potente, un look più sportivo e un assetto del telaio più aggressivo. Si parla di un motore turbo di 2,5 litri. Sebbene l'azienda non abbia fornito dettagli sulla disponibilità, la nuova Hyundai Avante dovrebbe arrivare nelle concessionarie coreane entro la fine dell'anno, per poi essere gradualmente introdotta in altri mercati. La berlina dovrebbe arrivare in Nord America come Elantra 2027 nei prossimi mesi. Arriverà anche in altri mercati internazionali. In Europa? Si vocifera anche di un arrivo nel Vecchio Continente ma forse solamente in alcuni mercati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026