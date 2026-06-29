Electra, una sola app per 800 mila punti di ricarica in Europa: nuova stazione a Peschiera del Garda

Electra vuole diventare uno degli assoluti protagonisti della ricarica in Europa. Fino a poco tempo fa, l'app Electra forniva principalmente l'accesso alla rete dell'azienda. Nel dicembre 2025, l'azienda ha esteso il servizio includendo all'interno della sua app le colonnine dei suoi partner tra cui Ionity, Fastned e Atlante. Adesso, Electra ha voluto fare un ulteriore passo avanti diventando ufficialmente un eMobility Service Provider (eMSP). In pratica, l'azienda attraverso la sua applicazione consentirà ai possessori di un'auto elettrica di poter gestire il rifornimento di circa 800.000 punti di ricarica pubblici in tutta Europa.

Insomma, basterà l'app Eectra per poter effettuare un rifornimento di energia in tutto il Vecchio Continente. L'azienda non ha reso nota la struttura tariffaria dettagliata per le reti di terze parti recentemente integrate nell'app ma ha promesso che non dovrebbe aggiungere commissione al prezzo delle reti partner. In ogni caso, il costo della ricarica per ogni singola colonnina sarà sempre ben visibile nell'app prima dell'inizio della sessione di rifornimento di energia.

Nell'ambito della sua transizione a eMSP, Electra introduce ora la propria carta di ricarica RFID che si potrà richiedere a 4,99 euro una tantum. Costo che si riduce a zero per gli abbonati.

Electra Peschiera del Garda

Stazione di ricarica da 1.000 kW a Peschiera

L'evoluzione in eMobility Service Provider da parte di Electra è certamente un importante passo avanti per la strategia di crescita dell'azienda. Contestualmente, Electra ha inaugurato a Peschiera del Garda un hub per la ricarica da 1.000 kW. Precisamente sono presenti 4 colonnine capaci di offrire 600 kW (8 punti di ricarica) e 2 unità configurate per erogare 300 kW (4 punti totali). Le auto elettriche in grado di supportare potenze di ricarica così elevate potranno effettuare un pieno di energia in pochi minuti.

Prezzi

I piani di Electra prevedono la posa di quasi 300 impianti similari nel territorio europeo entro la fine del 2027. Il prezzo della ricarica delle stazioni Electra non varia in base alla potenza erogata. Dunque, parliamo di 0,69 euro a kWh con app o di 0,79 euro a kWh pagando attraverso la carta di credito o tessera di ricarica. Sottoscrivendo uno degli abbonamenti sarà possibile ottenere un risparmio a kWh fino a 0,20 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026