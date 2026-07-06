Hyundai porta in Italia sconti fino al 30% sulla ricarica e un mese gratis con Ionity

Per chi ha un’auto Hyundai questa è una buona notizia. Soprattutto considerando il periodo delle vacanze. Hyundai, infatti, ha rinnovato la sua offerta di ricarica pubblica in Europa, con due iniziative distinte all'interno del servizio Charge myHyundai. Da una parte un nuovo pacchetto dedicato alla rete Ionity e dall’altra l'espansione della Preferred Partner Network che introduce sconti fissi su un ventaglio più ampio di operatori.

IONITY Pro, un mese di ricarica scontata in regalo

Promozione Charge myHyundai Ionity

La prima novità riguarda il pacchetto IONITY Pro. Dal 1° luglio i clienti che registrano per la prima volta un'auto elettrica Hyundai su Charge myHyundai ricevono un mese di accesso gratuito al nuovo pacchetto IONITY Pro. La rete Ionity conta oltre 6.000 punti di ricarica in più di 850 stazioni distribuite in 24 paesi europei. La potenza erogata arriva fino a 600 kW nelle condizioni ottimali, sufficiente per recuperare 300 km di autonomia in circa 15 minuti. Un valore, ricorda Hyundai, che varia in base al modello, allo stato della batteria e alla temperatura esterna. L'architettura è a 800 V, compatibile con qualsiasi veicolo elettrico dotato di presa CCS, e l'energia distribuita proviene interamente da fonti rinnovabili.

Sconti Charge myHyundai

Il pacchetto IONITY Pro è disponibile in tutti i mercati Charge myHyundai: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Terminato il mese promozionale l’accesso richiede un abbonamento a canone mensile. La registrazione e la gestione del servizio passano dall'app Charge myHyundai, che può essere scaricata anche da Google Play Store e Apple App Store.

La Preferred Partner Network cresce in nove mercati

Sconti Charge myHyundai

Parallelamente, Hyundai ha annunciato di aver ampliato la Preferred Partner Network, la struttura che assegna uno status privilegiato agli operatori di ricarica ad alta potenza selezionati all'interno dell'ecosistema Charge myHyundai. L'espansione riguarda nove mercati (Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia) che si affiancano a quelli dove il servizio era già attivo. Chi utilizza la tariffa Smart ottiene uno sconto del 30% alle colonnine dei partner preferenziali e del 10% su tutte le altre stazioni della rete.

L'iniziativa segna un cambio di impostazione rispetto ai pacchetti Ionity Premium e Lite lanciati nel 2021, che prevedevano un canone fisso abbinato a una tariffa a kWh predefinita.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 06/07/2026