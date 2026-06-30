Hyundai Ioniq 3: dopo N Line la hatchback elettrica si mostra nella sua veste più classica

A pochi mesi dalla presentazione mondiale della versione N Line durante la Milano Design Week 2026 (guarda Hyundai Ioniq 3 alla MDW 2026), Hyundai torna ad accendere i riflettori sulla Ioniq 3, diffondendo nuove immagini che mostrano una configurazione inedita del modello.

Design studiato per distinguersi

La nuova proposta della casa coreana (guarda la homepage di Hyundai Italia) amplia la famiglia BEV con una vettura progettata specificamente per il mercato europeo, che dopo la variante sportiva si presenta anche nella sua versione più classica. L'obiettivo è offrire una soluzione capace di coniugare praticità, innovazione e una nuova interpretazione della mobilità elettrica, mantenendo al centro le esigenze di chi utilizza l'auto ogni giorno.

Nuova Hyundai Ioniq 3: l'elettrica coreana si prepara al debutto anche nella sua veste standard

Stile essenziale e abitacolo accogliente

La nuova compatta interpreta al meglio il linguaggio stilistico Art of Steel, che punta su superfici pulite e proporzioni equilibrate. A caratterizzare il profilo è la nuova silhouette Aero Hatch, studiata per migliorare l'efficienza aerodinamica senza rinunciare a una presenza su strada elegante. Il design valorizza forme semplici ma ricercate, mentre la carrozzeria hatchback permette di sfruttare al meglio gli spazi.

Gli interni seguono il concetto Furnished Space, con materiali riciclati selezionati e dettagli ispirati ai componenti d'arredo, creando un ambiente luminoso, personalizzabile e confortevole. Una filosofia che rafforza l'identità della nuova compatta a batterie, pensata per accompagnare gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi.

Nuova Hyundai Ioniq 3: abitacolo spazioso con dettagli ispirati ai componenti d'arredo

Connettività di nuova generazione

Sul fronte della connettività debutta a bordo PLEOS Connect, il sistema di infotainment basato su Android Automotive OS che introduce un'interfaccia ispirata agli smartphone e nuove possibilità di personalizzazione.

Il sistema è disponibile con display centrale da 12,9 oppure 14,6 pollici, affiancato da uno schermo dedicato al conducente. A questo si aggiunge una piattaforma aperta che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove applicazioni dedicate a servizi e intrattenimento.

Contribuisce a completare il pacchetto infotelematico Gleo AI, l'assistente vocale intelligente progettato per gestire conversazioni naturali e semplificare l'accesso alle principali funzioni del veicolo.

Nuova Hyundai Ioniq 3: hatchback elettrica costruita in Turchia per il mercato europeo

Sviluppata e costruita in Europa

L'intero progetto è stato sviluppato tenendo conto delle caratteristiche delle strade e delle abitudini di guida europee, con interventi specifici su sospensioni, sterzo e comfort di marcia. Anche la produzione segue questa logica: la nuova Ioniq 3 sarà costruita nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, polo strategico per servire il mercato europeo.

Con questo modello il costruttore conferma la volontà di ampliare la propria offerta elettrica attraverso una vettura che unisce efficienza, tecnologia e attenzione alle esigenze dei clienti del Vecchio Continente. A voi piace la nuova Hyundai Ioniq 3? Diteci cosa ne pensate.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/06/2026